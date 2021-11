Sport Dinamo Banco di Sardegna: addio a Clemmons

La Dinamo Banco di Sardegna comunica la rescissione consensuale del contratto con l'atleta Anthony Clemmons. La società sassarese ha diffuso una nota nella quale esprime: "Ad Anthony il ringraziamento per l'impegno profuso in questi mesi e l'augurio da parte del team tutto per un prosieguo di carriera ricco di soddisfazioni".