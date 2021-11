Slalom a Guspini: vince Enea Carta, 2°Fabio Angioj e 3°Pier Raffaele Marcello

Il quarto gradino del podio è di Luca Tilloca sulla 01 Sport Tag del Team Autoservicesport,il talentuoso pilota sardo nonostante abbia vissuto una stagione ridotta a due sole gare, è riuscito ad ottenere un buon risultato finale . Quinto Angelo Fois, su AF1 del Racing Team Sorso. Lo Slalom Guspini- Arbus è stato ottava e ultima tappa del Campionato Regionale ACI Sport Sardegna Slalom 2021 #correreperunrespiro realizzato in collaborazione con la Fondazione Fibrosi Cistica. La gara, organizzata in collaborazione con i Comuni di Arbus e Guspini, con il supporto del COSS ( Comitato organizzatori slalom Sardegna ) e di Aci Sport Delegazione Sardegna. ha sancito anche la vittoria finale di Fabio Angioj leader del Campionato, seguito da Angelo Fois e da Pier Raffaele Marcello. L’attesa Coppa Sergio Murru, consegnata da Alberta, moglie del compianto pilota, è andata a Marino Gessa decimo nella assoluta della gara a bordo della sua Renault Clio del Sardegna Racing Team, ma migliore pilota fra i piloti residenti.





Per la sezione Auto Storiche, ha brillato la mitica A112 di Nicolino Catgiu, seguito da Duilio Siddi su Simca Rally 2 e da Giovanna Palla su Peugeot 205 del Racing experience team La promozione del territorio attraverso lo sport è ormai una vera garanzia di successo,lo Slalom Guspini Arbus, grazie all’impegno degli organizzatori e al supporto delle amministrazioni locali, ha dimostrato che lo sport automobilistico sostiene il territorio e la soddisfazione di albergatori e imprenditori privati ha dato loro ragione. Alberghi e ristoranti pieni, confermano l’ottimismo iniziale delle istituzioni. Sul percorso di gara gli assessori allo sport dei due comuni, Simone Murtas e Marcello Fanari, e hanno seguito ogni momento dell’evento sportivo. Le premiazioni finali hanno sancito la chiusura di una gara attesa dagli appassionati del territorio e dalle amministrazioni. Ha premiato il Presidente di Aci Cagliari Riccardo Montixi. La gara è già in calendario per l’edizione numero 11 prevista per la primavera 2022.

Per la 10 edizione dello slalom Guspini - Arbus si è risvegliato l'entusiasmo e la passione sportiva di un intero territorio. Per i 38 concorrenti,su un percorso di 2,900 km intervallati da 9 birillate, c'era un vero esercito fra commissari, cronometristi, mezzi di assistenza e team, con la direzione gara affidata all'esperto Vittorio Falchi. Aci Cagliari per lo sport, con il presidente Gianni Saddi, e Racing Exeperience Team, con il Presidente Simonluca Olla, tutti insieme hanno portato a casa una gara perfetta. Ha vinto Enea Carta, reduce da un campionato impegnativo sulla sua Formula Gloria del Racing Team Sorso, seguito da un sempre agguerrito Fabio Angioj su Radical Motorsport e da Pier Raffaele Marcello della Ogliastra Racing su Formula Gloria. Un terzetto che durante la stagione, martoriata dal covid, ha saputo regalare grande spettacolo in ogni tappa.