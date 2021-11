Una stella algherese brilla nel campionato italiano di Taekwondo

I commenti del M° Stefano Piras e Loredana Sechi «Si è ricominciato in grande stile con l’appuntamento più importante dell’anno, il Campionato Italiano, con umiltà e la consapevolezza delle nostre limitazioni, causate dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, abbiamo partecipato pur non avendo potuto fare dei test con precedenti gare, ma sicuri del buon lavoro svolto in palestra. Pertanto siamo pienamente soddisfatti del risultato ottenuto da Matilde in questo Campionato Italiano Junior, orgogliosi di avere il titolo di vice Campionessa Italiana Junior ad Alghero.” La Olympic Taekwondo Alghero ha sottoscritto la convenzione con il Comune di Alghero per l’utilizzo della palestra scolastica della Pedrera, pertanto il 10 novembre 2021 avranno inizio i corsi di Taekwondo e Ginnastica Dolce nei giorni di lunedi, martedi, mercoledi, giovedi, venerdi dalle 16:30 alle 21:30, per info: contattare il M° Stefano PIRAS 3313659118 oppure