Pallavolo Serie D: la WebProject Sottorete vince in trasferta

Per gli esordienti, Michele e Tommy è stata la prima partita in un campionato regionale . “Ero carico e pronto ad entrare - dice Michele Marrone - inizialmente si è fatta sentire un po' l'ansia ma dopo i primi punti sono entrato nel gioco”. Tommaso Smimmo aggiunge: “Sono entrato in campo con le parole del mister che mi rimbombavano in testa, sbaglia chi non ci mette la testa, quindi dalla prima battuta ho cercato di trasformare quell’ansia dello sbagliare in determinazione di fare punto e così ho fatto. Appena ho fatto i primi passi indietro per la rincorsa ho capito che era il momento di dimostrare alla squadra che hanno fatto bene a fidarsi di me. Emozionante vincere con una squadra così unita che nonostante la differenza di età ti integra anche fuori lo spogliatoio”. Prossimo appuntamento sabato 13 novembre ore 18:30 sempre fuori casa contro la Gymland di Oristano.

L'incontro con i giovanissimi della Sun Vollet si conclude 1 a 3 per i catalani, ma l'andamento del match non è stato sempre costante. Gli Algheresi vincono i primi 2 set abbastanza agevolmente ma i padroni di casa hanno comunque dato del filo da torcere agli algheresi più esperti e infatti il 3 set se lo aggiudica la squadra di casa. La partita si decide al 4° e ultimo set : la WebProject Sottorete si trova ad inseguire per quasi tutto il tempo fino a punti finali dove si arriva sotto di 3 punti con il punteggio di 24-21, ma grazie ad un break vincente i catalani vincono set e partita con il punteggio di 24-26. “Sicuramente un risultato positivo, anche se non sono pienamente soddisfatto dell'andamento della gara, il gruppo è coeso e compatto, ma dal punto di vista del gioco dobbiamo mettere qualcosa soprattutto nella fase di ricezione e ricostruzione”. commenta il mister Fabio Guido".