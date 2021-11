Sport Cagliari: la Dea non perdona - rossoblu battuti in casa per due a uno

Si sapeva, la gara contro l’Atalanta sarebbe stata durissima. I rossoblu erano chiamati ad un miracolo contro un’Atalanta in gran forma. Alla fine ha vinto come da pronostici la Dea per due a uno. Il primo tempo comincia con il Cagliari aggressivo sospinto dal pubblico dell’Unipol Domus. L’Atalanta si difende e riparte rendendosi spesso pericolosa. Dal 5’ la Dea prende in mano la gara e segna con Pasalic, al 6’, su una palla bassa crossata da Zappacosta segna a porta vuota su un incolpevole Cragno. I rossoblu subiscono il gioco dei bergamaschi che fanno il bello e il cattivo tempo. I rossoblu non si perdono d’animo e provano a reagire nonostante le difficoltà evidenti. Con il passare dei minuti il Cagliari si chiude e subisce rimanendo schiacciato e impaurito in difesa. L’Atalanta fa paura e attacca incessantemente l’area di rigore rossoblu salvata in più riprese da Cragno. Al 27’ su una palla persa dall’Atalanta Godin fa un lancio dalla difesa verso Joao Pedro che riesce, con un tiro rasoterra da dentro area, a superare Musso e a far pareggiare inaspettatamente, dopo 27’ di dominio bergamasco, il Cagliari. Dopo il goal la partita si fa più equilibrata con la Dea che prova ad attaccare sempre con la stessa intensità e velocità ma i rossoblu sono più reattivi e meno sulle gambe. L’Atalanta rischia sulle ripartenze in contropiede come accaduto per il goal e anche al 38’ dagli sviluppi di un altro lancio lungo di Godin sempre su Joao Pedro che però non porta ad un’altra rete. Al 43’ dopo ripetuti attacchi della Dea, Zapata da dentro l’area segna con un sinistro raso terra sul palo alla destra di Cragno portando il risultato sull’uno a due per i bergamaschi. Dopo un solo minuto di recupero finisce primo tempo sul risultato di due a uno per la dea. Il secondo tempo inizia con il Cagliari che sfiora subito il pareggio con un’azione da cross dall’ out di destra concluso con colpo di testa poco sopra la traversa. La prima parte del secondo tempo continua sotto il segno dell’Atalanta che continua a seminare il panico nella difesa dei rossoblu. Il secondo tempo è un susseguirsi di cambi di fronte tra le due squadre con un predominio della Dea. Il Cagliari soffre e rischia di subite il tre ad uno all’82’ dopo un errore di Bellanova che ha fatto ripartire l’Atalanta in contropiede. I rossoblu vanno vicini al pareggio con un colpo di testa di Pavoletti poco sopra la traversa. Dopo quattro minuti di recupero la partita si conclude per due a uno con l’Atalanta che spreca diverse azioni per portarsi sul tre a uno. Il Cagliari si stazionano stabilmente ultimo in classifica a sei punti. Per ora non sembrano esserci miglioramenti tangibili e la partita di oggi è la quarta sconfitta consecutiva. C’è tempo ma il Cagliari vede nero e inizia ad incamminarsi verso lo spettro della serie b. (p.t.)