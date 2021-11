Prima vittoria esterna stagionale per il Sassari Calcio Latte Dolce

Nella ripresa inizia a piovere fin dal 1’ all’ “Ottavio Pierangeli” di Monterotondo Scalo. I padroni di casa, al 50’ ci provano con Tilli, ma Carta, uno dei migliori in campo, salva ancora una volta il risultato. Sette minuti più tardi occasione per il Sassari Calcio Latte Dolce: incursione di Piga, che tenta la conclusione, ma il tiro termina alto. Al quarto d’ora arriva, però, il vantaggio biancoceleste: Palombi viene atterrato in area e l’arbitro fischia il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Cabeccia, che non sbaglia regalando il vantaggio agli ospiti. Dopo il gol dei sassaresi, il Monterotondo, prova a riversarsi più volte avanti, ma la difesa biancoceleste è abile a difendere il risultato. Al 95’ arriva il triplice fischio e Patacchiola e compagni possono festeggiare il secondo successo stagionale.





Real Monterotondo Scalo: Proietti Gaffi, Albanesi (25’ st Calisto), Esposito, Pasqui, Agaci, Marino (25’ st Saccuti), Tilli, Riccucci, Baldassi (21’ st Bornivelli), Lalli (10’ st Sganga), Mattei.

A disposizione: Grussu, Pacolini, Cantiani, Sansotta, Fiorucci.

Allenatore: Paris.

Sassari Calcio Latte Dolce: Carta; Medico, Patacchiola, Salvaterra, Piga (48’ st Cassini); Gianni, Cabeccia, Palombi; Grassi; Bartulovic, Cannas (21’ st Altea).

A disposizione: Carboni, Fusco, Nurra, Mudadu, Tedde.

Allenatore: Pierluigi Scotto.

Marcatori: 61' Cabeccia (R)

Recupero: pt 1’, st 5’

Ammoniti: Palombi, Paris, Pasqui, Esposito, Patacchiola, Medico, Marino

Battuto per 0-1 l’ASD Monterotondo Scalo e ottiene così il secondo successo in campionato andando così a 9 punti in classifica. Parte bene il Monterotondo con Baldassi, ma Carta è abile a respingere la conclusione rifugiandosi in corner. Due minuti più tardi, prima occasione per il Sassari Calcio Latte Dolce: Palombi ci prova da 20 metri, ma Proietti Gaffi, come il collega nell’azione precedente, non si fa cogliere impreparato e salva il risultato. Nel primo quarto d’ora il match viene giocato a un ritmo elevato e al quarto d’ora lo Scalo va ancora una volta vicino al gol con Mattei, ma il tiro del numero 27 si spegne di poco a lato. Nella parte centrale del tempo le due squadre giocano una partita con poche occasioni da rete e molto chiusa. Negli ultimi 5’ ci prova timidamente il Sassari Calcio, prima con Grassi, poi con Cannas, ma il primo tempo termina sullo 0-0.