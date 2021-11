Trasferta amara per le Women della Dinamo: battute dalla Virtus Bologna

Hines Allen e Dojkic provano a trascinare Bologna sul +5, ma Dell’Olio e Shepard tengono in Banco a contatto. La seconda tripla di Lucas dice -1 (17-16), la Virtus scrive un break di 9-2 che chiude il primo quarto 27-18. Le V nere si portano sul massimo vantaggio di +12 con Ciavarella, Battisodo e Dojkic (32-20). Reazione delle Women che piazzano un break di 11-2: apre le danze Shepard, 2+1 di Moroni mentre Orazzo e Lucas bombardano dall’arco e la Dinamo si porta a un possesso di distanza (34-31). Hines-Allen, Turner e Dojkic conducono Bologna che in un amen si porta avanti in doppia cifra: il gioco da tre punti della croata (a quota 16 punti) chiude il primo tempo 51-40. Le padrone di casa aprono la terza frazione con la volontà di mettere il sigillo sul match: Zandalasini e compagne lo fanno siglando un primo parziale di 7 punti che dice +18, Moroni e Orazzo sbloccano le sassaresi ma dopo appena 4’ il parziale dice 21-7 per le V nere. La tripla a fil di sirena di Barberis al 30’ dice 83-56. L’ultimo quarto è garbage time, le Women accorciano le distanze e al PalaDozza finisce 97-71.





Sala stampa.

Il commento nel post partita di coach Antonello Restivo: “Complimenti alla Virtus Bologna, perché stanno facendo delle grandi cose e sono convinto che le difficoltà iniziali soprattutto in coppa siano dovute alle assenze perché hanno preso delle giocatrici incredibili. Conoscendo il loro valore abbiamo cercato di affrontare la partita nel migliore dei modi a livello mentale, cercando di non prendere delle imbarcate importanti. Soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto un gran lavoro perché anche quando siamo andati sotto di 12 o 13 siamo sempre tornate a contatto fino al -3. Chiaramente c’è un divario enorme ma devo ringraziare le ragazze perché non è facile venire qui e avere la faccia giusta per cercare di divertirsi e giocare la partita. Era la cosa più importante e lo hanno fatto”.





Virtus Bologna - Dinamo Women 97-71

Parziali: 27-18; 24-22; 32-16; 14-15.

Progressivi: 27-18; 51-40; 83-56; 97-71.

Bologna. Hines-Allen 21, Pasa 2, Tassinari 2, Ciavarella 6, Tava 9, Barberis 6, Dojkic 24, Turner 14, Battisodo 6, Zandalasini 7. All. Lino Lardo

Assist: Zandalasini (8) - Rimbalzi: Hines-Allen (10)

Dinamo. Orazzo 5, Dell’Olio 12, Moroni 8, Arioli 3, Patanè 2, Shepard 18, Lucas 23, Pertile, Scanu, Fara. All. Antonello Restivo.

Assist: Orazzo (4) – Rimbalzi: Shepard (8)

