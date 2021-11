Olbia: tutto è pronto per il "Trofeo due Golfi" - Domenica in acqua per ricordare Bepi Carlini





E’ previsto per domenica invece lo start del Trofeo Due Golfi 2021, dedicato come sempre al ricordo di Bepi Carlini. Il geniale imprenditore olbiese fondatore della Novamarine, apprezzato manager della nautica mondiale, è stato uno dei soci fondatori del Circolo Nautico Olbia che da anni, in collaborazione con lo Yacht Club e la Marina di Porto Rotondo, cura l’organizzazione della manifestazione velica in suo onore. Le imbarcazioni si daranno battaglia in un percorso costiero di 12 miglia con partenza dallo specchio acqueo antistante il golfo di Cugnana ed arrivo nel Golfo di Olbia. Quattro le classi delle imbarcazioni previste: “Crociera/Regata” (ORC CLUB/International), “Gran Crociera” (ORC CLUB/International), categoria “Vele Bianche” e la categoria “Rating FIV” Dopo l’arrivo le imbarcazioni saranno accolte presso il Circolo Nautico Olbia per le premiazioni ed il tradizionale benvenuto culinario che ha reso famosa l’accoglienza dello storico sodalizio olbiese.

Un annata che si sta rivelando ricca di soddisfazioni per gli atleti del Circolo Nautico Olbia. Dopo le brillanti prove al campionato Italiano Windsurfer nelle acque di casa, la pattuglia olbiese si è trasferita in Francia, a Saint Cyr sur Mer, per i campionati europei della classe, facendo registrare un terzo posto nella categoria pesanti (Angelo Usai), un quinto posto nella categoria medi leggeri (Davide Gessa) e un lusinghiero undicesimo piazzamento nella categoria medio pesanti (Giorgio Spano). Il guidone del Circolo si è addirittura imposto nella recente edizione della Regata dei Legionari, con ben otto imbarcazioni nei primi dieci posti della classifica assoluta.