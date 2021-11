Morale alle stelle in casa Dinamo Women: sabato a Bologna contro la Virtus

Nella stagione 2021-2022 le V nere si sono rinforzate ulteriormente con l’arrivo da Schio di Sabrina Cinili, in questo momento ferma ai box per infortunio, e quello di Francesca Pasa da San Martino di Lupari, una delle play italiane emergenti più interessanti. La società ha confermato le senatrici che hanno sposato fin dall’inizio l’avventura nella femminile delle V nere ovvero Elisabetta Tassinari, Alessandra Tava, Maria Beatrice Barberis e Valeria Battisodo. A questa ossatura di giocatrici nostrane si sono aggiunti i preziosi innesti delle straniere: a partire dalla play-guardia di nazionalità croata, classe 1997, Ivan Dojkic molto brava in campo aperto e con la palla in mano, e quelle che sono candidate come stelle del nostro campionato ovvero le due americane Brianna Turner e Myisha Hines-Allen.





La Turner, che ha giocato con la nostra Shepard al College ed è reduce dalla finale per il titolo Wnba con Phoenix, è un cinque di 191 cm, mentre Hines-Allen può giocare sia quattro sia cinque e ha chiuso la stagione Wnba con 30 minuti di media a Washington: sa fare tutto, lunga dominante spalle a canestro con ottima mano da fuori”. Bologna è dunque un avversario ostico sul cammino delle Women: “La Virtus è una squadra dal grande talento offensivo che fa della fisicità la sua arma principale: gioca molto duro in difesa mentre in attacco predilige i giochi finalizzati per Zandalasini e per le lunghe. In EuroCup non è partita benissimo e ha vinto la prima sfida come noi mercoledì: ha iniziato il campionato senza le sue stelle e ha avuto problemi di infortuni con le italiane. Ma sicuramente la squadra di Lino Lardo sarà una delle protagoniste di questo campionato: al completo può competere per il titolo perchè ha qualcosa in più rispetto alle altre”.





In casa Women, nonostante il tour de force, il morale è alto: “Tenevamo tantissimo a ottenere la vittoria su Friburgo perché, anche a costo di sembrare ripetitivi, è un traguardo storico e volevamo ricompensare il pubblico e la società che ci stanno sostenendo tanto. Siamo carichi, vogliamo andare a Bologna per cercare di confermare il momento di crescita che abbiamo, al di là del potenziale della Virtus che è importante. Dopo la vittoria in coppa abbiamo l’energia dettata dall’entusiasmo ma allo stesso tempo la necessità di ricaricare a stretto giro le pile mentali”. In conclusione l’obiettivo per coach Restivo è chiaro: “Noi affrontiamo la sfida con bologna con l’idea di poter fare uno step nelle nostre cose, quelle viste in coppa ovvero aggressività difensiva con l’obiettivo di aumentare la fisicità, la presenza e i contatti in campo. In attacco invece stiamo lavorando per cercare sempre di più le collaborazioni”. La sfida con le V nere sarà trasmessa in diretta su Lbf TV, il servizio streaming in abbonamento della Legabasket Femminile.

Dopo la storica vittoria su Friburgo in EuroCup le Dinamo Women sono tornate in palestra: il calendario non prevede riposi per Cinzia Arioli e compagne che sabato, palla a due alle 15, saranno in scena alla Segafredo Arena nel match con la Virtus Bologna. A commentare l’imminente partita è coach Antonello Restivo: “Bologna è una delle migliori squadre del campionato: in estate hanno fatto un mercato pazzesco a partire dal ritorno in Italia di Cecilia Zandalasini, sicuramente la giocatrice italiana più forte in circolazione. La Zandalasini, ala classe 1996, dopo essere stata a Schio ha giocato in Wnba mentre nelle ultime stagioni ha giocato in Turchia al Fenerbahce.