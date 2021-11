Sport Alghero: l'Amatori Rugby ospita a Maria Pia il Cus Torino - Ingresso gratuito

Domenica 7 Novembre 2021, alle ore 12:30, l’Amatori Rugby Alghero ospiterà, nei campi sportivi Maria Pia, il C.U.S. Torino. Sarà la prima partita di campionato giocata in casa, la quarta di calendario. Dopo la vittoria della scorsa settimana in trasferta a Genova, i giallorossi sono decisamente soddisfatti e motivati. “Finalmente, torneremo a giocare nel campo sportivo di Maria Pia - commenta il presidente Francesco Badessi - sarà un appuntamento importante, perché affronteremo la prima in classifica. Auspichiamo un’ottima prestazione, che possa confermare il risultato della scorsa gara. Puntiamo a fare un ottimo campionato, ed iniziare bene ci darebbe sicuramente una grossa carica” L’ingresso sarà gratuito per tutti i sostenitori, il green pass obbligatorio.