Tennistavolo Sassari: la A2 maschile a Prato - La B2 in casa contro Nulvi e C1 maschile a Roma





Marco Poma, Ganiyu Ashimiyu e Marco Sinigaglia se la vedranno contro Lorenzo Ragni (ha sempre vinto finora e sempre col punteggio di 3-2), Edoardo Raccanello e Daniel Torres Camacho. Le altre squadre – La B2 maschile ospita il Santa Tecla Nulvi Cooperativa San Pasquale domenica alle 10 nel campo della Scuola Media n°2 di via Cossiga. Si tratta di uno spareggio tra capoliste imbattute del girone I. Il Tennistavolo Sassari ha finora battuto la Muraverese Gialla e Il Cancello Alghero. La squadra di Nulvi ha sconfitto l'altra compagine di Nulvi, la Ferraripay, e la Muraverese Gialla.





I pongisti Tonino, Abayomi Segun Olawale e Luca Baraccani affronteranno Salvatore Margarone, Giacomo Levati e il bulgaro Peter Vassilev, già visto nel Trofeo Città dei Candelieri di settembre. Infine la C1 maschile del girone O scende in campo sabato a Roma contro la G. Castello, squadra che dopo aver battuto la Polisportiva Iglesias ha perso contro la Maccheroni Sinergie Ambientali e l'altra formazione di G. Castello, la Farmacia Sant'Anna. Invece Luca e Marcello Pinna e Marcello Cilloco dopo la sconfitta con la quotatissima Maccheroni Sinergie Ambientali si sono rifatti vincendo 5-4 sul campo dell'Eos Roma Zefiro.

Galvanizzata dal successo nello storico debutto europeo dell'Inter Cup, il Tennistavolo Sassari si prepara ad affrontare la trasferta di Prato per la terza giornata della A2 maschile. La matricola sassarese giocherà domenica alle 11. La formazione di Mario Santona ha raccolto finora due pareggi: 3-3 contro Torre del Greco e stesso punteggio sul campo della Stella del Sud di Napoli. Invece Prato dopo il pareggio interno per 3-3 contro l'Ennio Cristofaro Dell'Aera (Casamassima) è andato a espugnare il campo del Torre del Greco per 4-2.