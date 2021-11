Vetrina mondiale per tre kartisti siciliani

Dal 1971, tanti i nomi di piloti che poi hanno raggiunto la formula 1, hanno vinto le varie categorie o l'assoluto in questa gara. Per citarne alcuni: Teo Fabi, unico Poleman italiano a Indianapolis - Stefano Modena - Alessandro Zanardi - Jarno Trulli - Giancarlo Fisichella e tanti altri specialisti delle quattro “ruote piccole” con in testa a tutti Alessandro Piccini vincitore assoluto nel 1992,1993,1994. L’unico siciliano a vincere nel Trofeo delle Industrie, la categoria 100cc (Ica) è stato il catanese Pancrazio Leotta.Quest’anno a rappresentare i colori della Sicilia a questo evento internazionale ci saranno: l’agrigentino Alex Maragliano, il siracusano Michael Paparo e il ragusano Ludovico Busso. Arriva da Raffadali, reduce dalla conquista appena qualche giorno fa ad Arce,della Coppa Italia Aci Under 20 di Kz 2, il quindicenne Alex Maragliano autore di un 2021 eccellente che l'ha visto, gareggiando su Birel assistito dal Team Renda, crescere di gara in gara fino ad arrivare ai vertici in questo finale di stagione.





Con lui in 125 Kz, categoria unica che ospita piloti della Kz2 e dell Kzn, ci sarà anche il coetaneo Michael Paparo, che con questa gara comincia la sua attività internazionale ”col cambio” dopo aver partecipato ai massimi livelli con i kart “monomarcia”. L’aretuseo sarà in gara su telaio FK con il Team Serafini, che schiera tra le sue file in classe 60 Mini Gr 3 Internazionale anche il terzo siciliano protagonista alla gara, il giarratanese Ludovico Busso. Il programma del 49° Trofeo Delle Industrie che, dopo i trascorsi a Parma, si disputa sulla pista South Garda Karting di Lonato, prevede: domani dalle 13.00 le prove cronometrate, sabato il warm – up e le manche eliminatorie, domenica 7 novembre i ripescaggi, le prefinali e a partire dalle 14.00 le finali.

Una gara dal "Palmares" straordinario si profila oltre stretto per i kartisti siciliani nell'immediato fine settimana. A mettere a verbale il proprio nome sull'albo d'oro del Trofeo delle Industrie che quest'anno del cinquantennale, si correrà per la 49^ edizione dopo la sosta del 2020 dovuta alla pandemia, sono stati tanti campioni del massimo panorama automobilistico del presente e del passato. Nel 1999 a firmare una delle categorie fu l'attuale Campione del Mondo di F1 Lewis Hamilton, come nel 2006 l'unico pilota Italiano in attività nella massima espressione del Motorsport Antonio Giovanazzi.