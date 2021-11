Sport Pallavolo maschile ad Alghero: la WebProject Sottorete torna in campo a Narbolia

La WebProject Sottorete, squadra militante nel campionato FIPAV di serie D Maschile, oggi rappresentante della massima espressione del volley maschile algherese, torna ufficialmente in campo dopo quasi due anni di stop. Sabato, 6 novembre alle 18:00, a Narbolia, affrronterà l’ASD Sunvolley. Le due compagini si sono affrontate l'ultima volta nel 2019, partita che ha registrato la vittoria della WebProject Sottorete per tre set a uno. Al momento la condizione atletica della squadra è buona, i ragazzi si allenano con impegno e sono molto motivati. La squadra di Volley algherese è un gruppo formato da "vecchie" glorie con l'innesto di qualche giovane dotato e promettente proveniente dal vivaio della ASD Gymnasium. Tra questi da segnalare Tommaso Smimmo, nella foto, e Michele Marrone. Il presidente della polisportiva Stefano Ogno evidenzia che "l'obiettivo della società è quello di fare un buon campionato integrando l'esperienza del nucleo storico con le giovani leve e realizzare così un gruppo competitivo capace di promuovere la pratica della pallavolo in città e nel territorio".