Dalle ceneri del Montiferru la solidarietà verso i ragazzi del Cuglieri 1952

Il Cuglieri debutterà domenica nel campionato di Terza categoria, mentre a livello giovanile sono stati tesserati oltre quaranta ragazzi, che prenderanno parte ai vari campionati di categoria. Le parole: Andrea Sini (direttore Biblioteca Popolare dello Sport): “Il nostro progetto arriva a compimento alla vigilia dell’inizio del campionato per il Cuglieri. Siamo davvero felici di avere dato una spinta alla ripartenza dell’attività sportiva. Ancora oggi, le campagne attorno a Cuglieri hanno un aspetto spettrale e solo attraversandole ci si rende conto del disastro portato dal fuoco”. Antonio Motzo (dirigente del Cuglieri 1952): “Con gli amici sassaresi c’è ormai un rapporto consolidato che in questi mesi si è intensificato e ci ha aiutato ad accendere i riflettori sul dramma che la nostra comunità sta vivendo. Si riparte dal calcio e dall’attività giovanile, e non è poco”. Giorgio Fenu (allenatore del Cuglieri 1952): “Finalmente si riparte. Da settembre in poi abbiamo potuto riprendere l’attività grazie al materiale che ci è arrivato dagli amici torresini e questo ha dato una spinta importanze alla ripartenza del movimento in paese.





Ora siamo pronti a scendere in campo con l’obiettivo di divertirci e di garantire un momento di svago ai nostri tesserati e a coloro che verranno a sostenerci”. Chi ha contribuito. Soci e simpatizzanti dell’associazione Memoria Storica Torresina; frequentatori della Biblioteca Popolare dello Sport; il direttivo della Peña Leones Italianos, un club di tifosi della squadra basca dell’Athletic Bilbao; il direttivo dell’Ussi Sardegna (Unione Stampa Sportiva Italiana) I responsabili dell’iniziativa: L’Associazione Memoria Storica Torresina Aps (Associazione di promozione sociale) è un ente no profit formato da tifosi della Torres e appassionati di calcio e sport a tutti i livelli. Attiva dal 2009, ha organizzato decine di eventi legati allo sport, alla cultura e alla solidarietà che hanno avuto ampio risalto sui mass media locali e regionali e in alcuni casi anche a livello nazionale: mostre, presentazioni di libri, incontri culturali e dibattiti, raccolte di fondi a scopo benefico. Tra gli enti pubblici e coinvolti nelle iniziative ci sono Comune di Sassari, Provincia di Sassari, Torres calcio, Coni Provinciale, Atp Sassari, Università degli studi di Sassari, Cus Sassari, Italia Nostra sezione di Sassari, Accademia delle Belle Arti, Telethon, Intergremio Città di Sassari, Associazione Ex Calciatori Torres, Aia Sassari, Associazione Liberos.





La Biblioteca Popolare dello Sport di Sassari è una costola della Memoria Storica Torresina, un’entità unica in Sardegna e tra le pochissime in Italia, nata nel 2018 con l’obiettivo di creare uno spazio di aggregazione sociale e di incentivazione alla lettura all’interno del centro storico di Sassari. L’accesso ai servizi della Biblioteca è totalmente gratuito, grazie al sostegno dei soci, di alcuni sponsor privati e al contributo di Fondazione di Sardegna e Regione Autonoma della Sardegna. Al momento il patrimonio a disposizione degli utenti per consultazione e prestito è di oltre mille unità, tra libri, riviste, collane e dvd che abbracciano la totalità delle discipline sportive. Oltre allo spazio per la lettura e la consultazione, è presente un’area dedicata a eventi culturali, in particolare presentazioni di libri, incontri, conferenze, dibattiti e mostre temporanee a tema sportivo. Tra i partner della Biblioteca ci sono Federazione Italiana Giuoco Calcio (Comitato Sardegna); Coni (comitato Sardegna), Comune di Sassari, La Nuova Sardegna, Fondazione Dinamo, Polisportiva Dinamo Basket, Federazione Italiana Pallacanestro, Centro Sportivo Educativo Nazionale (Comitato Sardegna), Libreria Internazionale Koinè, Liberos, Liceo Sportivo Sassari, Fondazione Pietro Mennea, Associazione Librai italiani, Istituto Comprensivo San Donato. La Biblioteca Popolare dello Sport di Sassari si trova in via Turritana 76B. Orari di apertura: lunedì 9,30-12,30; 17-20; martedì 9,30-12; mercoledì 9,30-12,30; 17-20; venerdì 9,30-12,30; sabato 10- 13.

Oggi al campo sportivo “Bastiano Perria” i responsabili dell’associazione Memoria Storica Torresina Aps e della Biblioteca Popolare dello Sport di Sassari hanno consegnato ai dirigenti dell’Asd Cuglieri 1952 i completi e i borsoni da gara. Si tratta dell’atto finale di un’iniziativa nata la scorsa estate con la raccolta di fondi legata all’emergenza incendi nel Montiferru. Con i fondi raccolti era stato infatti attivato un progetto in ambito sociale che portasse alla rinascita della squadra sportiva locale e delle squadre giovanili attraverso un sostegno mirato. Ai primi di settembre era stato consegnato alla dirigenza locale il primo carico di materiale acquistato dagli appassionati sportivi sassaresi: palloni, ostacoli, cinesini, borse, paletti, porte etc. Il contributo assegnato nelle scorse settimane dell’Ussi Sardegna, che si è accodato al progetto, ha consentito alle due entità no profit sassaresi di fare un ulteriore acquisto. Ieri Andrea Sini, giornalista della Nuova Sardegna e direttore della Biblioteca Popolare dello Sport, ha consegnato ad Antonio Motzo, in rappresentanza della dirigenza gialloverde, le maglie sulle quali è riprodotto anche il logo dell’associazione Memoria Storica Torresina.