Sport Pioggia di medaglie per la Sardegna Powerlifting di Alghero -Vince la classifica a squadre

Quattro medaglie d'oro, due d'argento, tre di bronzo e un quarto posto: questo il ricco bottino conquistato dalla Sardegna Powerlifting nella Coppa Italia per la specialità Distensione panca, manifestazione regionale organizzata dalla Federazione Italiana Pesistica a Ghilarza. Per il quarto anno consecutivo, il sodalizio algherese vince la classifica a squadre come miglior squadra sarda. «E' un titolo a cui tengo molto, perché è il riconoscimento del lavoro di tutta la squadra, dai tecnici agli atleti», dichiara il presidente della Sardegna Powerlifting Mirko Calisai, bravo a raggiungere il secondo posto nella categoria 65chilogrammi. Gli algheresi hanno conquistato il gradino più alto del podio con Fabrizio Zanda (categoria -72kg) con 153kg sollevati, Silvia Serventi (-73) con 73kg, l'esperto Andrea Pes con 155kg e l'algherese Gianmario Fresi (-88) con 136kg alla sua seconda esperienza in pedana. Medaglia d'argento per Michele Diana (categoria -88kg) con 117kg sollevati e di bronzo per Edoardo Mattana (-72) con 100kg, Matteo Serra (-88) con 105kg e Riccardo Cuccu (-80) con 125kg, dove Matteo Cabiddu si piazza quarto con 110kg. «In Sardegna, da quattro anni vinciamo entrambe le tappe regionali – chiosa Calisai – Per questo, voglio ringraziare i tecnici Luca Orrù , Cristian Cabriolu e Giovannino Pinna, tra grandi professionisti».