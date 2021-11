Sport Tempio: grande attesa per il derby di Gallura

Dopo il successo esterno della 6^ giornata per 2-0 sul Porto Torres (reti di Uleri al 7' e Valenti al 31') nuova sfida all'orizzonte per i galletti che tornano tra le mura amiche del "Nino Manconi" per la 7^ giornata di campionato. Domenica 7 novembre, con fischio d'inizio ore 15, i ragazzi di mister Nativi scenderanno in campo contro il Calangianus. In considerazione dell’afflusso di pubblico previsto per la gara in programma, la prevendita dei biglietti per assistere all'incontro è già aperta all'edicola tabacchi da Luca Salvatico - via Roma 7. Il botteghino dello stadio sarà aperto domenica 7 novembre dalle ore 14. Il costo del singolo biglietto: 10 euro intero,7 euro ridotto*. *Over 65/donne/dai 13 ai 18 anni/disabili. Per gli under 12 l’ingresso è gratuito. In considerazione della limitazione della capienza dello stadio la Società invita i tifosi ad acquistare per tempo i tagliandi. Esauriti i tagliandi la priorità d’ingresso sarà per gli abbonati. Si ricorda che per l’accesso allo stadio è necessario esporre il Green Pass o la certificazione di tampone effettuato entro le 48 ore.