Sport Panchina di Mazzarri in pericolo Cagliari: ultimo con sei punti in classifica dopo dieci giornate - Sconfitto a Bologna per due a zero Rossoblu obbligati a una svolta

I rossoblu arrivano alla gara con il morale a terra dopo l’ennesima sconfitta in campionato contro la Roma. La squadra, a Bologna, era chiamata a reagire. A provare, almeno, a farlo. Nulla da fare anche al Dall’Ara zero punti. Vince il Bologna per due a zero. Il primo tempo incomincia con il Bologna aggressivo che attacca a testa bassa organizzando il gioco e domando un Cagliari incerto e preoccupato. La prima parte del primo tempo ha sempre lo stesso copione: il Bologna fa la gara e il Cagliari prova ad attaccare in contropiede o grazie ad errori dei felsinei. Al Bologna manca solo la rete ma controlla senza troppi patemi la gara. L’occasione migliore per il Cagliari arriva al 40’ su un calcio di punizione calciato da Marin che finisce pochi centimetri sopra la traversa della porta del Bologna. Il primo tempo si conclude con i felsinei che raggiungono il 67 % di possesso palla e comandano il gioco. Il Cagliari insegue con poca grinta e tanta paura. La seconda frazione di gioco inizia mantenendo la fisionomia della prima: il Bologna fa girar la palla e il Cagliari insegue. Alla fine i felsinei riescono a segnare il goal che sblocca la partita al 49’ segnato da De Silvestri. Rete segnata su assist di Medel dopo un’intelligente velo di Arnautovic per Lorenzo De Silvestri che di fronte a Cragno con un esterno destro è implacabile. La prima parte del secondo tempo è di controllo per il Bologna che offre al Cagliari qualche occasione da goal grazie a qualche passaggio mal riuscito che fa ripartire il Cagliari in contropiede. I cambi intorno al 70’ ravvivano l’azione del Cagliari mentre i felsinei iniziano ad essere sulle gambe. La squadra di Mazzarri attacca a spron battuto per tutta la seconda metà del secondo tempo e il Bologna è costretto ad arretrare e difendersi. Al 81’ dopo aver recuperato una palla persa dal Cagliari, durante un attacco, Sansone prende il palo alla destra di Cragno dopo un tiro d’esterno. All’89’ scatta una rissa all’interno della porta del Bologna scaturita da una pallonata di Caceres contro un giocatore del Bologna che porta all’espulsione dello stesso Caceres entrato pochi minuti prima. Gli animi sono caldi e le squadre se le danno di santa ragione. Dopo sette minuti di recupero e un goal in contropiedi di Arnautovic al 97’ la partita si conclude con la vittoria del Bologna per due a zero. Cagliari fermo a sei punti, ultimo in classifica in solitaria, con al passivo già 23 reti subite. Il 6 novembre all’Unipol Domus arriverà l’atalanta e sarà molto dura. Dopo un’ennesimo passo falso è lecito chiedersi se la soluzione Mazzari sia stata azzeccata. Voci di corridoio informano che gli eventuali sostituti di Mazzarri sono Semplici, di ritorno dopo l’esonero o l’esperto Iachini. Ai posteri l’ardua sentenza. Quello che conta è che il Cagliari, per ora, sembra già bollito. (p.t.)