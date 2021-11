Week end romano sul podio per Lonati Caffi Reparto Corse





Un secondo posto che si aggiunge a quello ottenuto nella gara del sabato. -“La Tesla ha un potenziale decisamente alto, ma non si deve chiedere tutto e subito all’auto - spiega Longhi - la competizione con questo tipo di vetture deve essere interpretata con intelligenza. Ho riportato diverse impressioni al team al fine di capire insieme come progredire nello sviluppo dell’auto. E’ stato un week end decisamente esaltante e sono contento di aver immediatamente accettato l’invito di Lonati Caffi Reparto Corse”-. -“L’energia si trasmette attraverso i risultati che esaltano i progetti - ha dichiarato Riccardo Lonati - un nuovo fine settimana proficuo e gratificante sotto l’attento coordinamento di Alex Caffi, ci rende sempre più convinti della scelta fatta e della direzione presa”-. Calendario E-STC Series: Test 18 luglio Imola (BO) - 12 settembre Varano (PR) - 17 ottobre Adria (RO) - 31 ottobre Vallelunga (RM) (con Nascar) - 14 novembre Misano (RN) - 21 novembre Imola (BO).

Lonati Caffi Reparto Corse ha chiuso il week end di Vallelunga con un doppio secondo posto ottenuto nelle due gare dell’ESTC-Series da Piero Longhi al volante della Tesla Model 3 a propulsione completamente elettrica. L’esperto pilota campione di rally e consolidato pistard ha ottimizzato l’uso della super car per cogliere i migliori risultato al suo debutto nel monomarca “elettrico”. Lonati Caffi Reparto Corse ha vissuto un nuovo fine settimana da protagonista, complice l’efficace scelta di affidare a Longhi la vettura. Il pilota, convinto sostenitore delle energie alternative, ha contribuito a fornire delle indicazioni precise, avendo perfettamente compreso le modalità per capitalizzare l’alto potenziale della GT curata dalla Lema Racing. Secondo posto anche nella gara di domenica, dopo essere scattato dalla seconda fila il driver di Borgomanero, ha usato una strategia intelligente, amministrando in modo proficuo l’energia a disposizione, che lo ha portato a concretizzare la piazza d’onore sul finale della seconda gara.