L' Amatori Rugby Alghero debutta in campionato con una vittoria in trasferta



A metà del secondo tempo però il CUS Genova riesce a tenere vivo il match, compici alcuni errori difensivi della squadra algherrese, che gli permettono di realizzare due mete, l’ultima delle quali a tempo scaduto e che rendono meno pesante la sconfitta. “Una soddisfazione incredibile vincere in trasferta e dopo due lunghe stagioni di forzata inattività- dichiara il coach Cipriani, premiato Peroni player of the match - Stiamo raccogliendo i frutti del nostro duro lavoro, e soprattutto, abbiamo la sensazione di essere nella giusta direzione. La nostra grande forza è il gruppo, siamo davvero molto coesi e oggi lo abbiamo dimostrato”. “Abbiamo preparato bene la gara, I nostri coach hanno fatto un ottimo lavoro in queste settimane. Siamo un gruppo, unito dentro e fuori dal campo e faremo di tutto per toglierci qualche altra bella soddisfazione. Abbiamo iniziato col piede giusto” - dichiara il capitano, Guglielmo Delrio.

Cus Genova: Migliorini, Grassi, Mandivenga, Nicosia, Vimercati (67' Pilcher) , Ricca (cap.) Granzella, Bertirotti (v. Cap.), Gargiullo, Pendola, Giacobbe, Repetto, Barry, Boero (58' Felici), Rifi; NU Giuliano, Bia, Satta, Montanaro, Sandri All. Bernardini

Alghero Rugby: May, Alvarado, Delrio (cap.), Deligios (v. Cap.), Gastaldo, Cipriani, Izzo (76' Bombaggi), Lo Pilato, Canulli (78' Solinas), Ilie, Tveraga, Ferrarese, Macchioni, Marchetto, Cataldi (50' Salaris). NU Gabbi, Sanna, Cadeddu, Madeddu. Allenatori: Marchetto e Cipriani.

Marcatori: p.t. 11' cp Mandivenga (g) 3-0, 26' cp Cipriani (A) 3-3, 32' cp Mandivenga (G) 6-3, 39' mt Gastaldo (A) 6- 8 s.t. 41' mt Alvarado tr Cipriani (A) 6-15, 49' mt Lo Pilato tr Cipriani (A) 6-22, 66' mt Grassi (G) 11-22, 80' mt Migliorini tr Mandivenga (G) 18-22 Arb. Crepaldi AA1 Biagioni AA2 Olivieri Cartellini: Amm. Boero (G) Calciatori: Mandivenga 3/4 Cipriani 3/5 Peroni Player of the Match: Cipriani (Amatori RugbyAlghero)

Ottima prestazione d’esordio per l’Amatori Rugby Alghero, che vince il match allo stadio Carlini, contro il C.U.S. Genova per 22 a 18. Sotto lo sguardo di trecento spettatori, la squadra algherese porta a casa quattro preziosi punti, nella terza giornata di campionato serie A. L’Amarori rugby Alghero parte forte e nei primi 10 minuti si insedia nella metà campi del Cus Genova, sfiorando in diverse occasioni la marcatura della meta. Qualche errore di trasmissione e soprattutto il forte vento contrario rendono il primo tempo molto equilibrato, che si conclude con l’Amatori in vantaggio di soli due punti (6-8), grazie alla metà di Gastaldo, un attimo prima dello scadere del primo tempo. L’apertura di ripresa è tutta a favore dell’Amatori, che da subito mette sotto pressione il C.U.S. Genova e riesce in pochi minuti a realizzare due mete, con i neo acquisti Alvarado e Lo Pilato. L’Amatori riesce ad avere il controllo della partita e del campo.