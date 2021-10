Spettacolo e colpi di scena a Vallelunga

Al secondo posto della graduatoria Topjet fx 2000 si è classificato il 17enne ungherese Benjamin Berta, mentre terzo dopo altri piloti Drexler è stato l'alfiere Puresport Dino Rasero su Dallara 317 Mercedes. Soddisfatto della sua prestazione – Papaleo ha dichiarato – “grande partenza e lì che ho vinto, ho tenuto dietro un campione come Zeller e sono veramente contento, peccato per i pochi giri che abbiamo compiuto. La macchina è davvero uno spettacolo”. Il 17enne Berta, giunto secondo della Topjet al traguardo nel sottolineare la sua predilezione per le competizioni italiane – ha dichiarato - questa gara è stata davvero difficile con tutte le interruzioni, complicato tenere la giusta concentrazione, ho cercato di avvicinarmi anche al mio diretto avversario , ma non volevo sbagliare e compromettere la prestazione. “Il risultato mi soddisfa - ha commentato Rasero - nonostante la mia gara sia stata condizionata da una partenza non troppo brillante, poi non ho avuto il tempo di recuperare per i pochi giri a disposizione, ma ero il più veloce in pista come conferma il best lap”. Salvatore Liotti nel commentare la sua gara ha riassunto l'ottima stagione .





“Sono contento di questo successo arrivato in anticipo con tutte vittorie, competere con le formula 3, disponendo di una vettura meno performante è sempre un grande stimolo. E’ stata una crescita, che ora mi porta a desiderare ulteriori step. In gara 1 Liotti si è imposto in fx 2 davanti al sempre convincente Francesco Solfaroli sulla Dallara 308 del Facondini Racing. Tornando alla Fx2000 in classe F3 Pro-AM ha prevalso Enrico Milani, anche lui su una 308 del Facondini Racing, ma motorizzata Fiat, protagonista di un inizio di weekend molto intenso, fuori pista nelle libere e successo in gara nonostante una minacciosa spia dell'olio accesa. Completano il podio di categoria Patrick Bellezza con la Dallara 308 della BellSpeed e Roberto Arne ancora su Dallara 308 Fiat. Per quanto riguarda le altre classi Fx 2: sorprende la prestazione di Stefano Palummieri che col successo della Open sulla Tatuus Renault ha chiuso al settimo posto della assoluta. Simone Saglio ha preceduto nella Classe B riservata alle Tatuus Abarth, la lady 19enne Jenni Sonzogni. Fabio Turchetto è stato il migliore della classe Light con la Tatuus della A.S.D Ruote Scoperte. Domani Gara 2 alle 15.00 in diretta sul canale Ms Motor TV(Sky 229) e in streaming sui social della serie.

Colpi di scena a tinte forti hanno caratterizzato la prima giornata del quinto round del Topjet-Fx 2000-fx 2 in svolgimento sulla pista di Vallelunga intitolata a Piero Taruffi. Gara 1 ha decretato la vittoria di Renato Papaleo ed ha assegnato il titolo assoluto della Fx 2 a Salvatore Liotti. Già ancor prima delle qualifiche è arrivata la notizia che il leader del campionato Bernardo Pellegrini, non sarebbe potuto entrare in pista a causa di un problema tecnico che ha costretto Il suo team in nottata a sostituire il motore della sua Dallara 313, col conseguente ultimo posto della griglia. Il miglior crono fra ì piloti della Topjet è stato di Renato Papaleo che è partito a fianco del Poleman della gara Sandro Zeller, protagonista della serie Drexler. Gara 1 si è giocata tutta in partenza con Papaleo che è scattato al comando. Al semaforo verde un contatto tra I concorrenti delle retrovie ha causato la sospensione della corsa, successivamente ripresa e ancora rallentata da una safety car. Alla ripartenza effettiva Papaleo ha difeso la vetta e respinto gli assalti degli avversari tagliando il traguardo per primo.