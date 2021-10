Vittoria di Villeneuve con Academy Motosport / Alex Caffi Motosport a Vallelunga

Grande soddisfazione del campione che ha commentato: -“E’ stata una ottima gara anche se molto faticosa. Sapevo di potercela fare, la macchina volava. Allo start avevo lo sguardo fisso sul semaforo e ho perso di vista il mio avversario che tardava ad accelerare. Ho tenuto un ritmo molto costante perché non avevo il motore al massimo del potenziale. Con Academy Motosport volevamo vincere qui in Italia e ci siamo riusciti, grazie ad un’ottima macchina ed un eccellente team.”-. Classifica gara 1 Euro Nascar En Pro: 1 Villeneuve in 29’32”237; 2 Ghirelli a 5”243; 3 Ercoli a 5”483. Gara EN2: sabato dalle 16:30 e domenica dalle 10:30 Gare trasmesse Live su www.euronscar.com/euronascar-tv/motosport.tv (canale Sky 229) Calendario Nascar Wheelen Series 2021: 15/16/05 Valencia (E) - 03/04/07 Brands Hatch (UK) - 05/06/08 Most (CZ) - 18//19/09 Rijeka (HR) - 09/10/10 Heusden Zolder(BE) - 30/31/10 Vallelunga (IT).

La sorprendente stagione del Team italiano ha segnato una nuova emozionante tappa con il successo assoluto conquistato dal campione di F.1 1997 Jacques Villeneuve nella gara EnPro di sabato, tutta in tempi da qualifica sulla pista romana. Ultimo sabato di gara giocato in casa all'autodromo “Piero Taruffi” a Vallelunga per il team Italiano dell'imprenditore e pilota Federico Monti e del già pilota di F.1 Alex Caffi, che si apre con la conquista del gradino più alto del podio per il campione canadese Jacques Villeneuve. Dopo la brillante sessione di qualifiche l’esperto e sempre brillante driver ha infiammato le tribune dove il pubblico ha fatto il suo ritorno. Partito dalla prima fila Villeneuve ha attaccato immediatamente conquistando subito la prima posizione che ha mantenuto grazie ad una perfetta gestione di gara. Diciotto giri e 73 Km da record con ben due best lap, riuscendo a mantenere i tempi delle qualifiche, che gli hanno permesso di annullare i cinque secondi di penalità dati subiti in partenza.