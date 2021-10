Sport Amatori Rugby Alghero: finalmente in campo - Domenica al Carlini di Genova

Prevista per domenica 31 ottobre 2021, la gara d’esordio dell'Amatori Rugby Alghero che affronterà in trasferta il Cus Genova per la prima partita di campionato di serie A. Rinviate le prime due partite del 14 e 21 ottobre (causa i disservizi nella viabilità aerea) contro Rugby Parabiago e Rugby Milano, che verranno recuperate rispettivamente il 14 e il 28 novembre prossimi, la partita contro la squadra ligure segnerà la ripartenza dopo la lunga pausa, causata dall’emergenza Covid. “Tanta la voglia di scendere in campo - spiega il coach Giovanni Marchetto - due stagioni senza poter giocare, hanno pesato tantissimo. I ragazzi sono pieni d’entusiasmo e grinta, un gruppo davvero coeso, arricchito dai nuovi arrivi e soprattutto, con tanta voglia di riscatto. Ci auguriamo di dimostrare sul terreno da gioco, i risultati del nostro duro lavoro di preparazione atletica. Il nostro obbiettivo è di affrontare al meglio un campionato di alto livello che possa gratificare la società per gli sforzi profusi, nonché i nostri affettuosi sostenitori” Calcio d’inizio previsto alle ore 12:30 nello stadio Carlini di Genova.