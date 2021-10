Golfo Aranci: al via Sardegna Tries X - Tre giorni di grande triathlon





Il Sardegna Tries X è parte del programma di eventi internazionali 'Sardegna, Isola dello Sport', su cui abbiamo puntato tantissimo come veicolo formidabile di diffusione di ciò che la nostra Isola può offrire ai suoi visitatori, non solo in estate ma in tutti i periodi dell’anno. Ci tengo a ringraziare il comitato organizzatore: allestire una tre giorni di eventi sportivi non è semplice, in particolare in questo periodo storico. Sono sicuro che questi sforzi verranno ripagati da un grande spettacolo”, ha commentato l’Assessore al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna Giovanni Chessa. “Ogni iniziativa che porta all’allungamento del periodo turistico, ogni manifestazione che miri alla promozione e alla valorizzazione delle nostre bellezze ambientali, avrà sempre nell’Amministrazione comunale di Golfo Aranci un suo forte alleato.





In questo senso abbiamo entusiasticamente aderito alla proposta di ospitare a Golfo Aranci la prima edizione del Sardegna Tries X perché centra pienamente questi nostri due obiettivi. Auguro agli atleti e agli organizzatori di godere di giornate di impegno e relax in uno scenario unico”, ha dichiarato il Sindaco di Golfo Aranci Mario Mulas. Dello stesso avviso anche l'Assessore al Turismo del Comune di Golfo Aranci, felice di chiudere la stagione estiva con un evento di fama internazionale e di alta qualità. Sarà proprio l’appuntamento internazionale con il triathlon cross di domenica 31 ottobre con un montepremi di 20.000 euro a rappresentare il main event del Sardegna Tries X. Nel quartier generale di Punta Marana è tutto pronto per accogliere le stelle del panorama internazionale, Kieran McPherson (Nuova Zelanda), Jullien Buffe (Francia), Nicolas Lebrun (Francia), Xavier Dafflon (Svizzera), Leon Drajer (Spagna), Dominik Wychera (Austria), Felix Schumann (Germania), Joep Staps (Paesi Bassi), William Allen (Stati Uniti) e il trentino Alessandro Degasperi in campo maschile, Morgane Riou (Francia), Kiara Lenaerts (Belgio), Maud Golsteyn (Paesi Bassi) e l’azzurra Monica Cibin per quanto concerne la prova femminile.





“Una startlist di alto livello” – spiega il Presidente di Sardegna X Sports Francesco Biggio. – “Nonostante il nostro evento sia alla prima edizione, siamo riusciti a solleticare l’interesse dei grandi nomi della specialità. Abbiamo lavoro e stiamo lavorando con grande attenzione a ogni dettaglio per regalare tre giorni di grande sport outdoor”. Gli specialisti del grande triathlon affronteranno una frazione iniziale di nuoto lunga 1 Km nelle limpide acque del Golfo di Marinella, seguita dalle sezioni di Mountain Bike (23 Km) e di corsa (7 Km) che si snoderanno sui selvaggi single track attorno al colle di Nostra Signora del Monte, sopra Punta Marana, non lontano da Olbia. A fare da anteprima al grande evento della domenica, saranno i Campionati Regionali di Aquathlon che domani assegneranno le maglie di tutte le categorie. Il format prevede 2,5 Km di corsa a piedi, 1 Km a nuoto e altri 2,5 Km di corsa. Lunedì 1 novembre è invece in programma un evento di Trail running che dà la possibilità di cimentarsi su due distanze alternative: 12 Km con 300 metri di dislivello positivo, 24 Km con 520 metri di dislivello positivo. Il Sardegna Tries X è una rassegna supportata anche da altre importanti realtà: Hardskin, Sardivet, Residence Borgo Marana, Acqua Smeraldina, Special Car Group e Leopard.

