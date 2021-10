Sport Maltempo: rinviato l'incontro della Dinamo Women

Nella giornata odierna la Legabasket Femminile ha comunicato il rinvio della partita valida per la 5° giornata del campionato Techfind serie A1 tra Dinamo Women e Passalacqua Ragusa, in programma sabato 30 ottobre alle 20:30 al PalaSerradimigni. La sfida, rinviata a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia, si giocherà in data da destinarsi.