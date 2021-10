Troppo forti le francesi: le Women della Dinamo sconfitte al PalaSerrademigni

Ma Brouges dà il primo strappo alla partita con Guapo e Rupert, Orazzo blocca la rottura prolungata per il -2. Myem e Duchet firmano il +9 (8-17). Le Women faticano in attacco, i primi punti di Lucas arrivano dopo 5’ di gioco. Mann scrive il +11, timeout Dinamo. Yacobou domina nel pitturato e mette referto 8 punti in un amen, al 10’ il tabellone dice 13-31. Il secondo quarto si apre con il break delle francesi che tra fine primo quarto e inizio secondo piazzano un 7-0: Shepard sblocca le isolane a cronometro fermo. Bourges però viaggia a un’altra velocità e scrive il +31 (20-51). Maggie Lucas prova a suonare la carica con l’antisportivo sanzionato ad Astier, ma Bourges continua la sua corsa e all’intervallo lungo conduce 31-64. Al rientro dall’intervallo lungo le women provano a prendersi l’inerzia con la coppia Shepard-Lucas, entrambe oltre la doppia cifra e Jessica in doppia doppia (14 pt, 10 rb), ma Bourges è un rullo compressore e prosegue senza sosta la sua corsa. Guapo, Myem, Michel e Mann ritoccano il massimo vantaggio sul +49 (45-94). Nel secondo quarto non cambia il copione: Bourges scappa via e le Women inseguono. Nonostante il netto vantaggio delle ospiti negli ultimi 10’ si alza l’intensità dei contatti e c'è l'infortunio della Duchet: finisce 61-122.





Dinamo Women – Bourges 61-122

Parziali: 13-31; 18-33;16-30; 14-28.

Progressivi: 13-31; 31-64;47-94; 61-122.

Dinamo. Orazzo 9, Dell’Olio 3, Moroni 4, Arioli , Patanè 2, mitreva, Kozhobashiovska, Shepard 16, Lucas 24, Pertile 3, Fara. All. Antonello Restivo.

Assist: Arioli e Lucas (3) - Rimbalzi: Shepard (13)

Bourges. Rupert 13, Eldebrink 22, Yacoubou 17, Myem 13, Michel 8, Astier 6, Guapo 16, Godin 2, Duchet 11, Mann 14. All. Olivier Lafargue

Assist: Eldebrink (10) – Rimbalzi: Godin (11)





In sala stampa il commento di coach Antonello Restivo: “è facile commentare questa partita, per noi è stato difficilissimo giocare con una squadra di Eurolega come Bourges, penso che il divario sia tecnico sia fisico si sia visto nettamente in campo. Voglio ringraziare di cuore i tifosi che sono rimasti fino alla fine e che ci hanno applaudito, sono molto orgoglioso delle mie ragazze e della mia squadra perchè comunque sono scese in campo e hanno combattuto. Secondo me siamo partiti bene, è ovvio che loro poi subito ci hanno subito messo le mani addosso e ci hanno chiuso, spezzando tutti i blocchi e per noi è diventato difficile trovare qualsiasi tipo di spazio. Credo che la chiave per la nostra stagione sia lavorare sugli extra pass, voglio assolutamente alzare la qualità dei tiri della Lucas e Orazzo, possiamo arrivarci solo in situazioni di coinvolgimento di Shepard.





Con una squadra come Bourges chiaramente è molto difficile perchè non avevamo nessun tipo di spazio né in attacco né in difesa; ora pensiamo alla prossima”. Il capitano biancoblu Cinzia Arioli: “Per noi è stata una partita tosta contro una delle migliori squadre della competizione: abbiamo provato a fare le nostre cose ma contro un’avversaria così fisica è stato difficile. Abbiamo provato a prendere il meglio da questa partita, come una sorta di allenamento in vista delle sfide che ci attendono in campionato contro squadre corazzate, con l’obiettivo di alzare la nostra aggressività”.

Che Bourges fosse di un’altra categoria le Dinamo Women lo sapevano: forse però coach Restivo sperava in un approccio diverso al Game 3 di EuroCup Women. Invece le padrone di casa subiscono l'aggressività delle francesi che partono forte e piazzano il primo break già nella prima frazione, allungando il vantaggio nel secondo quarto e all’intervallo è -33 per le isolane. Nel secondo tempo le Women crescono di giri ma ormai la forbice è troppo ampia per poter riacciuffare il match: alle sassaresi non bastano la doppia doppia di Jessica Shepard (14 punti, 13 rimbalzi) e i 24 punti di Maggie Lucas. Classico starting five sassarese con Moroni, Orazzo, Lucas, Dell’Olio e Shepard; Bourges risponde con Rupert, Myem, Michel, Guapo e Duchet. Le ospiti aprono i giochi con Rupert, Dell’Olio dai 6.75 infila i primi punti del Banco che mette la testa avanti con Shepard in lunetta.