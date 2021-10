C'è anche il Trofeo A112 Abarth Yokohama nel Rally storico Costa Smeralda

Sulle veloci ed insidiose prove speciali sarde, saranno in cerca di gloria anche i vincitori dell’edizione 2017 del Trofeo, i trevigiani Luigi Battistel e Denis Rech, mentre per Marco Gentile e Marina Frasson ci sarà la ricerca del riscatto dopo il ritiro dello scorso anno. Presenti alla gara di casa i locali Gabriele Ruzittu e Pasqua Pirina e l’elenco si chiude con due equipaggi al loro primo Costa Smeralda grazie alla presenza dell’elbano Roberto Pellegrini con Micaela Nosenzo alle note e del giovane bolognese Nicolò De Rosa in coppia con l’esperto Fernando Carrugi. Il programma prevede le operazioni di verifica a Porto Cervo nella mattinata di venerdì 29 e la partenza dal Molo Vecchio a partire dalle 13; due le prove da ripetersi nella prima tappa e altrettante nella seconda che scatterà alle 9 di sabato 30 ottobre. Arrivo dalle 16.30 dopo aver disputato otto prove per un centinaio di chilometri cronometrati.

Gara conclusiva del Trofeo ospitata in Gallura in programma venerdì 29 e sabato 30 ottobre, che vedrà sfidarsi nove equipaggi. A scattare per primi dalla pedana al Molo Vecchio di Porto Cervo saranno gli attuali capoclassifica Pietro Baldo e Davide Marcolini i quali, con una vittoria, potrebbero mettere una pesante ipoteca sul Trofeo con una gara ancora da disputare visto che le sfide si chiuderanno a fine novembre alla Grande Corsa a Chieri. A giocarsi il tutto per tutto, cercando di bissare la vittoria dello scorso anno, ci proveranno di sicuro Ivo Droandi e Carlo Fornasiero, attualmente terzi nell’assoluta con diciotto punti di distacco dal duo veronese al comando. Con la matematica che concede loro ancora qualche speranza, al via ci saranno anche Giacomo Domenighini e Marcogino Dall’Avo: il primo con Vincenzo Torricelli alle note, il secondo affiancato da Manuel Piras.