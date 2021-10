Una canna sarda ai campionati italiani e mondiali di pesca da riva: Mirko Casu da Olmedo

Mirko da anni è ai vertici nella specialità surfcasting non solo in Sardegna ma in tutta Italia, già campione Italiano individuale surfcasting nel 2018 , prima ancora nella stessa categoria campione Sardo individuale nel 2015, 2016 e 2017. Nel 2019 a Bibione prov. Venezia vice campione Italiano surfcasting a coppie ,risultato che gli ha permesso l’ingresso ufficiale nel team della Nazionale. Nel 2020 tutti i campionati sono stati sospesi per misure anti covid 19 . Nel mese di settembre 2021 si è classificato terzo ai recenti campionati Italiani surfcasting a squadre svoltesi a Numana prov. Ancona , tenendo così sempre alto il livello sportivo Sardo in questa disciplina . Mirko è anche molto noto ad Alghero perché titolare dei ristoranti che portano il suo nome ,meta di appassionati di pesca da tutta Italia.

Parteciperà al campionato Italiano di surfcasting ( pesca da riva ) e al Mondiale a coppie 2021. Mirko della società Blue fish team Sassari prenderà parte ai prossimi campionati individuali di Surfcasting che si terranno a Mondragone prov. Caserta dal 3 al 6 novembre 2021 . Parteciperà poi ai campionati Mondiali surfcasting a coppie a Grandola in Portogallo dal 13 al 20 novembre 2021, faranno parte del team Italia 3 coppie , una di queste Casu Mirko e Satta Giovanni, oltre a rappresentare l’Italia con orgoglio anche la Sardegna, visto che in questa categoria è la prima volta Che una coppia Sarda gareggerà ai Mondiali.