Sconfitta immeritata per il Latte Dolce

Queste le dichiarazioni di mister Pierluigi Scotto: “Dopo una prestazione del genere è difficile parlare. Il risultato dice che l’Afragolese ha vinto 1-0, ma il campo ha detto tutt’altro: per com’è andata la gara non sarei stato soddisfatto neanche in caso di pareggio. Agli occhi di tutti il rigore è sembrato sacrosanto, ma purtroppo non è stato assegnato”.





Afragolese: Romano; Galletta, Di Girolamo, Liccardo, Nocerino, Micillo; Tarascio (17 st Esposito), Liccardo, De Rosa (25’ Romeo); Celiento (41’ st Sorgente), Longo (44’ st Forte), Caso Naturale.

A disposizione: Mariano, Cordato, Suraci, Senese, De Marzo.

Allenatore: Fabiano

Sassari Calcio Latte Dolce: Carboni; Pireddu, Patacchiola, Medico, Salvaterra; Cabeccia, Piga (47’ st Bartulovic), Palombi (23’ st Tedde); Cannas, Grassi, Palmas (42’ st Altea).

A disposizione: Carta, Di Marco, Fusco, Cassini, Taveri, Nurra.

Allenatore: Scotto Marcatori: 88’ Sorgente Angoli: 5-4

Ammoniti: Pireddu (SLD), Patacchiola (SLD), De Rosa (A), Di Girolamo (A), Piga (SLD), Esposito (A)

Espulsioni: Cannas (SLD) per doppia ammonizione Recupero: pt 1’, st 5’

Sconfitta per il Sassari Calcio Latte Dolce, che viene battuto per 1-0 dall’Afragolese al termine di un match deciso solo da un gol all’88’ di Sorgente. I sassaresi torneranno in campo domenica nella sfida casalinga contro l’Atletico Uri. Nel primo quarto d’ora il Sassari Calcio Latte Dolce prova a dettare i ritmi del match: prima Palmas ci prova dalla distanza, ma Romano respinge senza troppe difficoltà, poi Grassi al quarto d’ora sfiora il gol, ma il tiro del classe ’03 si spegne di poco a lato. L’Afragolese si spinge in avanti con Caso Naturale, ma al 25’ arriva un’altra grande occasione per i biancocelesti: conclusione di Piga, che viene ribattuta in corner, a portiere battuto, da Di Girolamo. Nei minuti finali della prima frazione sale in cattedra l’Afragolese e la conclusione di Tarascio viene respinta sulla linea da Patacchiola. Nella seconda frazione subito grande occasione per i padroni di casa: Longo si ritrova a tu per tu con Carboni e l’estremo difensore sassarese è abile a rifugiarsi in corner con un ottimo riflesso: 0-0 al 50’. Pochi minuti più tardi arriva la reazione del Sassari Calcio Latte Dolce: tiro di Piga da oltre 20 metri, che viene però respinto da Romano.