Sport Cagliari: profondo rossoblu - sconfitta casalinga in rimonta per due a uno contro la Roma

Il Cagliari in casa era impegnato in una gara complessa contro una Roma capace di fermare l’imbattuto Napoli sullo 0 a 0 nell’ultima gara di campionato. I rossoblu perdono in rimonta per due a uno. Il primo tempo inizia con le squadre in una fase di studio reciproco. Il Cagliari cerca di essere aggressivo e incoraggiato dal pubblico prova a spingere. Al 7’ minuto i rossoblu vanno vicini al vantaggio quando su passaggio di Marin Bellanova centra in pieno la traversa con un tiro di collo pieno. Il Cagliari prende fiducia e attacca facendo la partita per i primi quindici minuti del primo tempo. Dal 15’ è la Roma a prendere il ritmo della gara e a spingere maggiormente verso l’area difesa dai rossoblu. Verso la metà del primo tempo la partita torna in equilibrio con entrambe le compagini all’attacco. Al 37’ la Roma va vicino al vantaggio con Abraham che non trova la rete a porta vuota sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Cagliari risponde poco minuti dopo al 41’ con un cross teso in area di Lykogiannis che viene, pericolosamente, buttato fuori da Veretout. Il primo tempo si conclude in pareggio per zero a zero. Il secondo tempo inizia con entrambe le squadre all’attacco. I rossoblu attaccano di più e al 52’ su un rimpallo fortuito nell’area di rigore della Roma Pavoletti si ritrova il pallone sul piede e con freddezza segna il suo primo goal in questo campionato. Lo stesso Pavoletti va vicino alla doppietta dal solo quasi nell’aria piccola della Roma servito da Joao Pedro ma non trova la forza per superare il portiere della Roma. La Roma non si perde d’animo e va vicino al pareggio con un tiro di Zaniolo di testa e un tiro sulla traversa colpita da Pellegrini intorno al 60’. Il ritmo è alto e le azioni si alternano pericolose per entrambe le squadre fino a quando Ibanez sugli sviluppi di un corner non segna di testa il pareggio per la Roma al 70’. I gialloblu prendono in mano le chiavi della partita e si ritrovano dal 70’, dopo il goal del pareggio, sempre più nella metà campo dei rossoblu. Al 77’ Pellegrini segna su punizione defilata con una pennellata di destro il vantaggio per la Roma. Gli ultimi dieci minuti vedono il Cagliari provarle tutte anche un inedito tridente mai utilizzato prima da Mazzarri. Ma non serve a nulla e dopo sei combattutissimi minuti di recupero la partita si conclude per due a uno per la Roma. Dopo la sconfitta di Firenze arriva anche una sconfitta casalinga che lascia i rossoblu con solo 6 punti in classifica. Ora si attende il riscatto magari già dalla prossima gara a Bologna il giorno della festa di Ognissanti. In effetti inizia ad essere già il tempo per le preghiere. (p.t.)