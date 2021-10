Fine settimana si corre in pista a Vallelunga con Villeneuve

A meno di un mese dalle gare disputate in Belgio dove Academy Motorsprot/Alex Caffi Motorsport ha conquistato podi e punti fondamentali per il campionato, la squadra si presenterà al completo con il rientro in squadra del campione 1997 di F1 Jacques Villeneuve in EnPro con la sua FJ #5, Federico Monti oramai a suo agio sia nella sua categoria la Club Challenge, dove ha vinto in Belgio, che in EnPro sulla FJ #2. In EN2 Vladimiros Tziortzis al volante della sua Ford Mustang #1, dopo la pole e il secondo posto ottenuto in Belgio, è pronto a dar battaglia per ottenere grandi risultati nell'ultimo weekend di gara dove si gioca il titolo. Pronto al pieno riscatto anche il compagno di squadra, il giovane e tenace greco Thomas Krasonis #2 a conclusione di una stagione faticosa ma esaltante, dove ha ottenuto anche il bonus punti per il maggior numero di sorpassi.





A Vallelunga tutto può ancora accadere nella conquista dei diversi titoli vista l'assegnazione di punti doppi sia nelle qualifiche sia nelle gare. Un determinato Federico Monti commenta: “Siamo sicuramente molto carichi e concentrati, anche se un po' tesi, per questo weekend che ci attende e dove speriamo davvero di ottenere due buoni risultati per concludere al meglio una stagione avvincente.” Appuntamento Venerdi 29 ottobre dalle 9:00 per la finale della Club Challenge Gara EnPro: sabato dalle 13:30 e domenica dalle 14:00 Gara EN2: sabato dalle 16:30 e domenica dalle 10:30

Sarà in Italia sull’Autodromo romano “Piero Taruffi” di Vallelunga la quinta e ultima tappa dell’esaltante stagione di Academy Motosport / Alex Caffi Motosport. Il team che fa capo al pilota e imprenditore toscano Federico Monti ed al già F.1 Alex caffi, schiera il poker di piloti completo ad iniziare dal campione del Mondo F.1 1997 Jaques Villeneuve, il cipriota Vladimiros Tziortzis ed il giovane greco Thomas Krasonis. Il team dal suo debutto, lo scorso maggio in Spagna all'autodromo Ricardo Tomo, ha vissuto in constante progressione. Gara dopo gara, tenacia e determinazione sono state le costanti per raggiungere l'obiettivo prefisso che ha permesso di superare anche i momenti più difficili, immancabili in una stagione lunga e impegnativa come la Nascar Europea di cui sono protagoniste le muscolose auto spinte da motore Chevrolet da 5.7 litri, capace di erogare una potenza di 400 Cv, Il cambio è ad H a 4 rapporti, generose le dimensioni della vettura lunga 5,80 mt, larga 1,95 mt con un interasse di 2,74 metri.