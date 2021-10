La Pallacanestrro Alghero al Torneo nazionale under 14 di Firenze





Sono 8 le squadre divise in 2 gironi che dal 30 ottobre al 1 novembre si confronteranno e precisamente nel girone rosso: La Polismile Torino, ASD Basket Costa,Peperoncino Basket Bologna e Pall.Femminile Firenze, nel girone bianco Firenze Academy, Nuova Virtus Cesena, Azzurra Lanciano e la Pallacanestro Alghero. La squadra della Pallacanestro Alghero che parteciperà al Torneo di Firenze( nate 2008-2009) sarà seguita dal Coach Giulio Fenu e dal Vice Martina Mannu e dalla Dirigente M.Giovanna Succu ed è formata da 14 ragazze, frutto della collaborazione tra Pallacanestro Alghero e Basket 90, collaborazione che ha visto i primi risultati anche nella 1° giornata del Campionato Under 15(nate 2007-08-09) dove la squadra del Basket 90 ha nettamente battuto la Mercede Alghero con il punteggio di 61 a 36.





Il Torneo di Firenze sarà senz’altro un importante ulteriore momento di crescita per rafforzare il gruppo e dare la possibilità alle ragazze di giocare a pallacanestro, cercando con il confronto di ottenere da ognuna il massimo livello tecnico che può raggiungere in base alle proprie capacità. La partecipazione al Torneo di Firenze è stata possibile anche grazie alla disponibilità degli sponsor Da.Ma. Srl Alghero, GeocossCostruzioni Alghero, Ristorante La Pergola ,GBC Alghero e Costruzioni Valentino Srl Alghero.

L’ASD Scuola Addestramento alla Pallacanestro Alghero questo fine settimana parteciperà al Torneo Nazionale che si terrà a Firenze con la categoria Under 14 Femminile. La partecipazione al Torneo rientra nei festeggiamenti che la Associazione ha messo in calendario per i 35 anni di attività. Il torneo è organizzato dalla Pallacanestro Femminile Firenze e con il Patrocinio del Comune di Firenze e della Federazione Italiana Pallacanestro.