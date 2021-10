Golfo Aranci: sabato al via il Sardegna Tries X

“Attualmente mi alleno per dieci, dodici ore a settimana. Per me il triathlon è l'emozione sulla linea di partenza, l'attesa per lo start, la battaglia agonistica. Io amo questa battaglia", confida Schumann. Non solo lotta: gli eventi di triathlon rappresentano anche l'opportunità di incontrare vecchi amici - come il francese Nicolas Lebrun e il belga Jim Thijs - e scoprire nuove splendide location come Golfo Aranci. "Non sono mai stato nel nordest della Sardegna, sarò lì per la prima volta. Ho guardato i filmati, le spiagge e il mare mi sembrano favolosi. Cosa mi aspetto? Una bella gara, baciata dal sole, dal mare e dal bel tempo". Oltre a quella di Lebrun, fra le ultime iscrizioni registrate ci sono quelle di Xavier Dafflon (Svizzera) e di altri due francesi, Jullien Buffe e Morgane Riou.





Per l'occasione, Schumann viaggerà con la famiglia al gran completo. Del resto, non potrebbe esserci posto migliore per combinare sport agonistico e vacanza con i propri cari. Inoltre Mignon Vatlach, moglie di Felix, prenderà parte all'evento Trail Running del Sardegna Tries X, in programma lunedì 1 novembre. "Arriveremo a Golfo Aranci alla vigilia della mia gara, in tarda serata, ma ho chiesto ad alcuni amici dei contributi video dal percorso, in modo da studiarlo e arrivare preparato alla partenza", conclude Schumann. Organizzata dalla Sardegna X Sports con il contributo dell’Assessorato del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Golfo Aranci, la "tre giorni" del Sardegna Tries X sarà aperta dai Campionati Regionali di Acquathlon, sabato 30 ottobre, e si concluderà con la gara di Trail a Ognissanti.

"Andare in Sardegna per me vuol dire tornare a casa. Una casa più calda e soleggiata". Il tedesco Felix Schumann, 39 anni, non vede davvero l'ora di arrivare a Golfo Aranci per prendere parte al Sardegna Tries X e all’evento internazionale di Triathlon Cross Country in programma domenica 31 ottobre. Il triathleta di Bad Wimpfen, chirurgo ortopedico a Neckarsulm nel Baden-Württemberg, smania per aggiungere nuovi ricordi a quelli legati alle tre precedenti esperienze in terra sarda. “Ho gareggiato una volta a Olbia e due a Villacidro e posso spendere solo parole lusinghiere al riguardo: ho avuto modo di conoscere la gente da vicino e tutti sono stati particolarmente disponibili, tanto da far quasi a gara per presentarmi genitori, zii, sorelle e fratelli", spiega Schumann. Due volte campione nazionale di Triathlon Cross Country, padre di due bambini, Felix si divide fra triathlon e la professione di chirurgo con ottimi risultati.