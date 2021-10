Alghero Bike protagonista delle gare del fine settimana

Matteo Fundoni 5° assoluto Giovanni Manzottu 2° posto di categoria Master 7/8 Nella categoria Promozionale da segnalare la partecipazione di Giulia Contini A Santa giusta, invece, si è tenuto lo stage di Ciclocross con la partecipazione di Mattia Solferino e Gabriele Carboni convocati dal responsabile sardo della ciclocross, Cristian Melis, e accompagnati dal allenatore e presidente Luciano Catogno, hanno affinato la tecnica per affrontare la stagione del Ciclocross che inizierà a novembre.

A Sinnai, gara Marathon e point to point con cui si conclude il campionato Sardinia Cup MTB 2021. Ottimi risultati Per il team di Algherobike bike con Stefano Piras 6° assoluto e 2° categoria Master 3, Marathon Giampiero Nieddu 1° Master 6 e 51° assoluto, Point to point Renato Moro Merella 3° Master 7, Marathon Sandro Marras 24° assoluto e 6° categoria Master4, Marathon Fabrizio Farinelli 35°assoluto e 9° categoria Master 4, Marathon Sassari, Memorial Giuseppe Tatti.