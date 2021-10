Atlete di 10 nazioni all'Home Run Challenge di Nuoro e Tonara

Il primo posto del podio è stato conquistato (con ben 5 "fuori campo") da Kinsie Hebler, giocatrice degli Usa in forze nella Nuoro Softball. A seguire Mariah Jameyson (Svizzera), Iulia Maslova (Russia) e poi l'azzurra Fabrizia Marrone e a chiudere il quintetto finalista l'olandese Sietske Dijvers. Dopo due giorni tra "corse" e "battute" nel campo Smeraldo di Nuoro, con la partecipazione del coach della nazionale italiana, in qualità di "lanciatore", il cubano Julio Andres La Rosa Zequiera, c'è stata la premiazione delle atlete a Tonara. Nella sala convegni dell'Hotel Belvedere gli organizzatori, tra cui il fondatore della Nuoro Softball Totoni Sanna e il presidente Salvo Distefano e il coordinatore dell'evento per il Centro Servizi Sportivi Gianni Sau, hanno premiato le ragazze col tradizionale "Campanaccio d'oro" di Tonara.





Da non dimenticare lo spettacolo delle gare giocate dalle squadre di baseball (Shardana Iglesias, Tigri Baseball Alghero e Cubasard Cagliari) composte da giovanissimi giunti da diverse parti della Sardegna che hanno dato un tocco di gioiosità e completezza all'evento. La manifestazione si è chiusa con un “workshop” molto interessante alla presenza di esperti del settore e rappresentanti istituzionali, tra cui il campione di vela Davide Mulas, il padre del giocatore di calcio del Cagliari Andrea Carboni e l'atleta di Seria A di Softball, l'algherese, Giada Zidda. Dalla discussione, che ha visto protagonisti il sindaco di Tonara Pierpaolo Sau, l’assessore allo Sport Cristina Patta, il vice-sindaco di Nuoro Fabrizio Beccu, il segretario generale del Comune di Cagliari Giantonio Sau, Walter Vieri dell'A.S.C. - C.O.N.I., il presidente regionale della federazione sarda di baseball e softball Lucio Silvietti, il presidente della Nuorese Calcio Maurizio Soddu, Gian Cristian Melis sindaco di Desulo, Stefano Picchiri esperto di marketing sportivo e tanti altri interpreti e attori del comparto, sono giunti input di grande rilevanza che saranno al centro dei prossimi appuntamenti a cura del Css. Infatti, la notizia più importante, oltre la necessità di un generale maggiore supporto per le società sportive viste le varie criticità e la divisione tra attività sociale e commerciale, è che l’Home Run Challenge ritornerà e sarà sempre più grande e presente in diversi comuni dell’Isola, partendo sempre da Nuoro.

Grande successo e importante riscontro in termini di proposte della tre giorni dell’Home Run Challenge. Grande evento sportivo di softball e baseball e più in generale manifestazione che si prefigge di diventare un punto di riferimento per il settore sportivo. Il weekend dedicato al softball ha visto delle intese sfide singole con protagoniste le 25 atlete giunte in totale da 10 nazioni diverse, tra cui Stati Uniti e Russia.