Gabetti Sassari basket corsara a Ozieri: battuta la Demones

Sul campo aumenta tensione ed intensità di gioco, nessuno vuole perdere e per il pubblico è vero spettacolo. La sirena sancisce i sassaresi vincitori per 63 a 68. Tra i padroni di casa, buona prova per Longu (24 punti per lui) mentre per i sassaresi ottima prima di Luigi Cesaraccio e Mario Mandras, rispettivamente 16 e 18 punti. Esordio per Federico Tanda (2006 in doppio utilizzo dal Basket 90 Sassari), che si è ritagliato qualche minuto di partita. Ora pausa di due settimane causa indisponibilità delle squadre sfidanti, tempo utile per lavorare sodo su qualche dettaglio ancora da rivedere. Prossimo appuntamento giovedì 11 novembre tra le mura amiche della palestra “Bowling” di Sassari per il primo derby cittadino contro la Dinamo Basket 2000 Sassari.



Tabellini:

Demones Basket Ozieri Cordedda A. ne, Ghisaura R., Longu G. 24, Ancilli A. (CAP) 2, Aisoni A. 5, Aisoni M., Basanisi N. 8, Polo F. 6, Careddu A. 2, Rossi R. 11, Manus D., Basanisi S. 5

Gabetti Masters Sassari Dore G. 13, Sanciu M. 5, Costa E. ne, Vanacore A. 4, Moledda A. 6, Cesaraccio M. ne, Cesaraccio L. 16, Tanta F., Mandras M. 18, Poddighe M. (CAP) 2, Luciano F. ne, Cesaraccio A. 4

Dopo oltre un anno e mezzo di stop forzato, la Masters Sassari, ancora targata Gabetti, inizia il campionato di promozione nord sul difficile campo di Ozieri sfidando i padroni di casa della Demones in un match per nulla scontato fino alla sirena finale. Iniziano forte i ragazzi di coach Luca Ruiu, che scavano fin da subito un vantaggio considerevole. Ma gli ozieresi non ci stanno e spingono sull’acceleratore approfittando della superiorità fisica, portando le squadre negli spogliatoi sul 33 a 39 per gli ospiti. Al rientro i sassaresi registrano la difesa e perfezionano l’attacco, ma le assenze di Giulio Ragusa e Tino Poddighe si fanno sentire.