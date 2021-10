Sport Fiorentina devastante Cagliari: al Franchi sonora sconfitta - tre a zero per la Fiorentina Rossoblu mai entrati in partita

Il Cagliari di Mazzarri era alla ricerca di un risultato utile, dopo la vittoria contro la Sampdoria, ai fini della corsa salvezza. Di fronte aveva la Fiorentina, squadra alla ricerca dei tre punti per rimanere saldamente nella parte alta della classifica. I rossoblu hanno perso per tre a zero senza entrare quasi mai in partita. Il primo tempo parte con le due squadre all’attacco con un’occasione per parte nei primi cinque minuti. La Viola va vicino al vantaggio al 10’ con una conclusione rasoterra di Nico Gonzales sul palo destro difeso da Cragno. Dopo quest’occasione la Fiorentina prende in mano le chiavi del gioco. Rossoblu in difficoltà rischiano di subire goal da un calcio piazzato al 15’ su un colpo di testa di Martinez Quarta. Al 19 ‘viene fischiato un calcio di rigore per un fallo di mano di Keita Balde in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Rigore messo a segno da Biraghi che spiazza Cragno. Al 40’, dopo una seconda parte di primo tempo dominata dalla Fiorentina, Nico Gonzales raddoppia su assist di Saponara. Dopo due minuti di recupero di sofferenza per i rossoblu si conclude il primo tempo. Il secondo tempo parte male per i rossoblu che al 48’ subiscono il 3 a 0 su calcio di punizione battuto all’incrocio dei pali da Vlahovic. Situazione che si ripete al 55’ e che vede Vlahovic andare vicino alla doppietta su punizione. La squadra viola controlla saldamente la partita con il Cagliari sulle gambe che può solo difendersi e correre a vuoto. La partita si conclude senza emozioni, con la Fiorentina che domina anche la fine del secondo tempo e con il Cagliari che attendeva soltanto il fischio conclusivo, dopo tre minuti di recupero, per dare fine ad una partita persa in partenza. Rossoblu sconfitti su tutta la linea da una Fiorentina in stato di grazia. La prossima gara sarà a Roma, all’Olimpico, contro la Roma, nel turno infrasettimanale di mercoledì 27 ottobre. Un altro impegno difficilissimo per un Cagliari che annaspa nella zona bassa della classifica. (p.t.)