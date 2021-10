Severo collaudo sugli sterrati di Teulada per i Suv Elettrici dell'Enel X Island X Prix

Sempre nella mattinata di domani, via alla seconda semifinale, quella in cui il Rosberg X (Kristofferson-Taylor) e la Cupra Xe (Kleinschmidt-Ekstrom), rispettivamente secondi e terzi al termine delle due qualifiche del sabato, sfideranno l’Acciona di Sainz e Sanz, oggi piazzatisi in quarta posizione. Nel Crazy Race delle 13, invece, lotta a tre tra Jenson Button Xe (Kottulinky-K. Hansen), Veloce (Sarrazin-Gilmour) e Xite Energy (Christine Gz-Bennett). Chi sarà il vincitore dell’Island X Prix si saprà intorno alle 17.30, quando si correrà l’attesa finale. Gli sterrati sardi non hanno reso la vita facile a vetture e piloti, tra dritti, sospensioni rotte, danni allo sterzo, forature e testacoda. E oggi, con le previsioni meteo che prevedono pioggia nella notte, lo scenario potrebbe cambiare ulteriormente, col tracciato asciutto, compatto e polveroso del sabato che potrebbe cambiare pelle nella giornata di domenica diventando fangoso e scivoloso. L’evento, trasmesso in tutto il mondo, si svolge a porte chiuse come le tre precedenti tappe della serie. In Italia è trasmesso sul Canale 20 di Mediaset e in streaming su Sportmediaset e il sito ufficiale e i profili social di Extreme E. Importante la ricaduta economica sul territorio, con 4000 posti letto richiesti nei dieci giorni a cavallo dell’evento e oltre 11.000 pasti forniti da aziende locali. I commenti dei piloti “Abbiamo raggiunto ciò che volevamo oggi, ovvero essere la squadra più veloce, quindi sono molto contento del risultato. È la quarta gara ora che siamo arrivati primi in qualifica - il che è fantastico - ma sappiamo che la sfida più difficile arriva con la semifinale e la finale, quindi continueremo a concentrarci e fare il possibile per battere le altre squadre”, ha dichiarato Sébastien Loeb dell’X44. “Al momento la pista è abbastanza asciutta e può avere molta polvere, quindi dobbiamo assicurarci di avere la migliore partenza possibile domani”.





Cristina Gutiérrez ha dichiarato: “Oggi è stata una giornata difficile, la pista non è facile e in alcuni punti è stretta e insidiosa. Era davvero importante prendere una buona linea, ma alla fine io e Seb siamo arrivati primi in entrambi i turni di qualifica, quindi ovviamente siamo contenti del risultato. Domani dobbiamo affrontare in semifinale Andretti United e Chip Ganassi Racing, quindi sarà una sfida difficile ma siamo fiduciosi”. Johan Kristoffersson, Rosberg X Racing, ha dichiarato: “Il circuito sardo è sicuramente impegnativo e tecnico e abbiamo trovato i primi guadi della stagione. L’inizio di questo fine settimana è stato interessante per me e Molly. Penso che possiamo trarre molti aspetti positivi dalle qualifiche di oggi e non vedo l'ora di correre domani, soprattutto ora che abbiamo ancora più familiarità con le linee di gara”. Molly Taylor, pilota della Rosberg X Racing, ha dichiarato: “Avevamo previsto che sarebbe stato un percorso impegnativo e abbiamo avuto ragione. Nonostante il risultato ottenuto nella prima sessione, sono contento che non abbiamo perso troppo tempo e poi mi sono concentrato sul Round 2, assicurandomi di poter dare alla squadra il miglior risultato possibile. Penso che quella di domani sarà una gara entusiasmante”. Mattias Ekström, ABT CUPRA XE, ha dichiarato:“Mentre la prima manche di oggi è stata senza problemi, nella seconda qualifica ho avuto un piccolo 360 che spero a tutti piaccia guardare. Questo ci ha portato alla seconda semifinale in cui la partenza sarà cruciale poiché la posizione in pista sarà fondamentale considerando la polvere. In generale, la pista è piuttosto bella, molto ruvida e veloce”. Jutta Kleinschmidt, ABT CUPRA XE, ha dichiarato: “È stata una giornata con alti e bassi per noi. Abbiamo finito terzi, posizione che lascia tutto sul tavolo per domani.





La pista è molto impegnativa e offre molti punti in cui commettere errori, quindi dobbiamo farne pochi. Domani è un giorno completamente diverso in cui non cercheremo il miglior tempo ma gareggeremo l'uno contro l'altro. Sarà molto eccitante.” Carlos Sainz Senior, ACCIONA | Sainz XE Team, ha dichiarato:“Ho una sensazione agrodolce in questo momento. La qualifica 1 è stata abbastanza buona perché siamo arrivati secondi, ma nella seconda ci siamo imbattuti in diversi problemi tecnici che ci hanno trascinato indietro e che ci sono costati molto tempo. Alla fine ci siamo qualificati quarti. Domani gareggeremo in Semifinale 2 contro concorrenti forti, ma daremo il massimo, come facciamo sempre”. Laia Sanz, ACCIONA | Sainz XE Team, ha dichiarato:“Siamo arrivati quarti in qualifica. Siamo stati secondi nelle qualifiche 1 e siamo rimasti abbastanza soddisfatti perché sia io sia Carlos abbiamo avuto un ottimo passo. Peccato quello che è successo nel pomeriggio. È una sensazione agrodolce perché non siamo riusciti a mantenere il ritmo che volevamo a causa di un problema al sistema di sterzo. Questo ci è costato un po' di tempo, ma siamo ancora ottimisti per domenica perché sappiamo che il nostro ritmo è lì. Vogliamo lasciare questo X Prix con un buon risultato. Speriamo di fare una buona semifinale e di qualificarci per la finale”. Sara Price, SEGI TV Chip Ganassi Racing, ha dichiarato: “Oggi è stata una giornata per noi a dir poco impegnativa. Nella prima qualifica sono andato un po' fuori di testa e ho sbattuto contro un sasso che ha provocato qualche danno alla sospensione posteriore sinistra. I ragazzi hanno sistemato tutto e i nostri giri del secondo round sono stati buoni, siamo arrivati secondi veloci in Q2 e questo ci ha portato al quinto posto assoluto nelle qualifiche, davvero positivo per noi. Abbiamo finalmente ottenuto un po' più di tempo in pista e siamo in grado di risolvere alcuni bug. Quindi speriamo che domani vada bene”. Kyle LeDuc, SEGI TV Chip Ganassi Racing, ha dichiarato:“Il primo round non è andato molto bene, ma il secondo sì. Io e Sara abbiamo messo insieme due buoni giri per un buon tempo complessivo. Ho corso per primo e Sara ha portato a casa la macchina nell'ultimo giro. Abbiamo fatto un paio di errori, ma ci siamo ripresi. Siamo tutti contenti di come abbiamo concluso la giornata e non vediamo l'ora che arrivi domani”.

Si aperto il sipario sulla 4ª prova della prima stagione della serie internazionale Extreme E in cui nove team, composti da pilota uomo e donna, si sfidano a bordo dei potenti ed ecologici Suv elettrici Odyssey 21. La gara è coorganizzata dall’Automobile Club Italia, che si affida allo staff dell’Ac Sassari, con il supporto dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna e dell’Esercito Italiano. L’insidioso e tecnico tracciato di circa 7 km, disegnato all’interno della Zona A dell’Area Addestrativa dell’Esercito di Capo Teulada, sta mettendo a dura prova i piloti in gara. Iieri, il più veloce è stato il francese nove volte campione del mondo di rally Sebastien Loeb, che ha siglato il miglior tempo nella prima sessione di qualificazione disputata in mattinata e si è poi migliorato ritoccando di oltre 2” il proprio tempo col 4’22”537 siglato nella Qualificazione 2. Tempi che, sommati a quelli della compagna di team Cristina Gutiérrez, autrice di un errore nella Qualificazione 1, hanno permesso all’equipaggio della X44, auto del team di Lewis Hamilton di chiudere in testa, come aveva fatto anche nelle qualificazioni delle tre gare precedenti corse in Arabia Saudita, Senegal e Groenlandia. L’X44 ha conquistato l’accesso alla semifinale 1, in cui sfiderà il Team Chip Ganassi (LeDuc-Price) e l’Andreatti United (Munnings-T. Hansen).