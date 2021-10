Sport Cagliari: domenica al Franchi contro la Fiorentina a cercare punti salvezza

Una partita piuttosto complicata quella che attende il Cagliari domenica alle 15 all'Artemio Franchi di Firenze. Complicata soprattutto per la posizione in classifica. Il mister nella conferenza stampa prepartita. sostiene che: "Secondo me può essere tutto casuale, hanno fatto una grande gara contro l’Inter e con loro non si possono fare punti. Domani sarà aperta la curva Fiesole, un valore in più. Hanno fatto punti in casa e affrontano bene le gare, noi dobbiamo pensare a fare i nostri step e giocare il nostro calcio con nuovi meccanismi”. Sulle scelte tattiche aggiunge: “non mi piace lamentarmi, l’allenatore deve motivare tutti. Mancano giocatori importanti come Dalbert e Godinma confido nei ragazzi che hanno lavorato bene e possano fare buone cose, dobbiamo essere squadra sempre di più e interpretare meglio le due fasi di gioco. Durante i 90' facciamo belle cose poi capitano black out, per mettere in difficoltà tutte le squadre”. Sui recuperi dei suoi ragazzi inizia parlando di Nandez dicendo che “sta facendo cose diverse, credo che abbia capito che se ha intorno una squadra organizzata lui può giocare in tanti ruoli. Domani vedremo in base alle assenze dove farlo giocare ma non do vantaggi all’avversario”. Aggiunge, in conclusione, di essere fiducioso perché “la settimana è servita per migliorare il gioco, fluidità dei passaggi e le giocate, sono curioso di vedere cosa faremo domenica in campo, i ragazzi mi seguono ma gli automatismi non vengono subito». (p.t.)