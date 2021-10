Basket EuroCup - Le Dinamo Women cedono alla formazione spagnola

Dopo aver toccato il -18 è Giulia Moroni a sbloccare le biancoblu con 4 punti di fila. Anche Lucas si unisce alla causa, il Banco prova a limitare le spagnole che però conducono 50-66 al 30’. La Dinamo ci mette cuore e grinta negli ultimi 10’: trascinate da Moroni, Shepard e Lucas le Women provano a risalire la china ma Tenerife resta in controllo. Le sassaresi si riportano fino a -11 ma la Davis chiude il match che finisce 64-82.





Dinamo Women – Tenerife 64-83

Parziali: 17-23; 25-22; 8-21; 14-16.

Progressivi: 17-23; 42-45; 50-66; 64-82

Dinamo.

Orazzo 1, Dell’Olio 2, Moroni 8, Arioli 2, Patanè, Kozhobashiovska, Shepard 23, Lucas 26, Pertile 2, Fara. All. Antonello Restivo.

Assist: Orazzo (3)- Rimbalzi: Shepard (6)

Tenerife.

Davis 31, Tikvic 5, Montenegro 4, Ferrari 3, Senosiain, Raksanyi 10, San Roman, Olano, Pina 2, Bailey 16, Ocete 10. All. Claudio Garcia Morales

Assist:Rakanyi (8) – Rimbalzi: Davis (10)





Il commento di coach Antonello Restivo: “Voglio congratularmi con le mie ragazze perché hanno disputato una partita molto tosa contro una squadra fisica e tosta come Tenerife. Siamo stati bravi nel primo tempo a restare a contatto il più possibile senza lasciarle andare via mentre nel secondo hanno iniziato a giocare più fisiche, attaccando tanto il pitturato con Davis e siamo andati in difficoltà. Sono contento perché abbiamo dato continuità alla mentalità vista domenica con Empoli: per noi queste partite di EuroCup sono importanti per testare la nostra tenuta fisica e mentale in chiave campionato”. Jessica Shepard, 23 punti e 6 rimbalzi a referto: “Abbiamo giocato un buon primo tempo, facendo bene le nostre cose sia in attacco sia in difesa. Nel secondo tempo invece la nostra difesa non è stata efficace e loro sono state brave a piazzare il break decisivo che ci ha impedito di rientrare in partita. Sono molto contenta di giocare in Italia e sono grata della possibilità di disputare la EuroCup: siamo tutte molto concentrate nel nostro processo di crescita consapevoli che possiamo migliorare e competere al meglio”.

Le ragazze di coach Antonello Restivo si spengono dopo 20’ alla pari contro la corazzata spagnola: il Game 2 finisce 64-82. Prima sfida casalinga di regular season di EuroCup per le Dinamo Women che, nel Game 2, cedono alla formazione spagnola: dopo 20’ in equilibrio, con le sassaresi trascinate da Jessica Shepard ( 23 pt, 6 rb) nella prima frazione e dalle prestazioni balistiche di Maggie Machine Lucas nella seconda ( 26 pt, 4 rb), le ragazze di coach Restivo subiscono un break di 15-0 al rientro dell’intervallo lungo che condiziona il match. Negli ultimi 10’ il Banco prova a costruire la rimonta ma le spagnole sfruttano il vantaggio conquistato nel terzo quarto e chiudono la pratica. Da domani le biancoblu torneranno al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato: domenica alle 18 c’è la sfida con Campobasso. Classico starting five sassarese con Moroni, Orazzo, Lucas, Dell’Olio e Shepard; Tenerife risponde con Davis, TIkvic, Raksanyi, Pina e Ocete. È Jessica Shepard a infilare i primi punti del match, le avversarie si portano subito avanti con Davis e Raksanyi.Le spagnole scrivono un break di 6-0, Moroni in lunetta interrompe il digiuno ma Raksanyi a cronometro fermo firma il raddoppio (6-12). Reazione sassarese con Dell’Olio e la bomba di Maggie Lucas, dopo un avvio con 1/5 al tiro: l’americana riporta le sue a -1. Controbreak delle ospiti, la tripla di Ferrari dice -8 e coach Restivo chiama timeout. Shepard e Moroni tengono le Women a contatto: la tripla piazzata dell’ex Minnesota Lynx chiude la prima frazione 17-23. Il secondo quarto si apre con le due bomba di Lucas che siglano la parità a quota 23: Maggie è una macchina e infila anche la terza tripla del sorpasso. Reazione di Tenerife che firma un parziale di 7 punti. È ancora Machine Gun Maggie a condurre le biancoblu, con 17 punti nella seconda frazione: Tenerife prova a scappare via, ma le sassaresi non ci stanno. Anche Jessica Shepard sale in cattedra: 6 punti e i liberi del capitano Arioli riportano il Banco di Sardegna a -1 con 23’’ sul cronometro. Davis porta Tenerife a +3, il tiro della possibile parità di Shepard si spegne sul ferro. Alla seconda sirena il tabellone dice 42-45. Nel secondo tempo Tenerife vuole chiudere la pratica: le ospiti piazzano un break di 15-0 che gela le padrone di casa.