Alghero: Benedetto Carbone ottiene la qualifica di Istruttore di Taekwondo

Per la Olympic Taekwondo Alghero ha partecipato il tecnico/coach Carbone Benedetto, sono stati tre giorni intensi di allenamento e formazione con la partecipazione della nazionale italiana ed il neo campione olimpico Vito Dell’Aquila. A conclusione del corso si sono svolti gli esami di qualifica per Istruttori in cui il nostro Tecnico Benedetto Carbone ha brillantemente superato le prove teorico pratiche, ottenendo il plauso della commissione nazionale. Significativa la soddisfazione del maestro Stefano Piras :«Voglio congratularmi con il neo Istruttore Carbone Benedetto che ha superato brillantemente le prove proposte dalla commissione, è un traguardo che fornisce numerosi stimoli per poter diffondere la disciplina del taekwondo nella comunità Algherese. La società con oltre 25 anni di attività - conclude - è in attesa della sottoscrizione della convenzione per l’imminente ripresa dell’attività che si svolge nella Palestra di Via Corsica.