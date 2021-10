Sardegna Tries X: a Golfo Aranci i grandi nomi del triatlon

Due volte vincitore del Club La Santa Ironman Lanzarote, considerato il più duro del mondo, Degasperi porterà al Sardegna Tries X la sua esperienza, il suo entusiasmo e la sua filosofia: il triathlon va affrontato con la serenità e la voglia di guardarsi dentro, un passo alla volta. “Una filosofia maturata con il tempo e con l'esperienza di ormai 25 anni di triathlon, passando per tutte le distanze e tutte le declinazioni della triplice, dalle gare italiane ai campionati del mondo”, racconta Degasperi. Aggiungendo: “Il triathlon mi ha accompagnato da quando avevo 16 anni fino ad ora che ne ho 40, la mia famiglia è nata e cresciuta con questo sport, e lo spirito sportivo in generale, e penso che sarà così anche per il futuro. Direi che è uno stile di vita che ha scandito e condizionato un po' tutte le tappe”. A Golfo Aranci il triatleta trentino farà compagnia a grandi nomi della disciplina, dall'australiano Ben Allen allo spagnolo Leon Drajer, dall'austriaco Dominik Wychera al tedesco Felix Schumann, fino al neozelandese Kieran McPerson, all'olandese Joep Staps e allo statunitense Humberto Rivera, per citare alcune delle ultime conferme. “In effetti ho ricordi lontani degli avversari, sicuramente ci saranno giovani atleti molto forti.





Io sarò curioso soprattutto di tornare a misurarmi con questa disciplina e capire a che livello sono: sicuramente sarà uno stimolo per ricominciare a gareggiare in questa disciplina anche la prossima stagione”. Jacqui Slack (GBR), Kiara Lenaerts (BEL), Maud Golsteyn (NED) e la pluricampionessa italiana Monica Cibin sono i “nomi” per la gara femminile. Al Sardinia Tries X, Degasperi, Starps, Lenaerts e gli altri partecipanti affronteranno una frazione iniziale di nuoto di un chilometro nelle limpide acque del Golfo di Marinella, seguita dalle sezioni di Mountain Bike (23 km) e di corsa (7 km) che si snoderanno sui selvaggi single track attorno al colle di Nostra Signora del Monte, un terrazzo sopra Punta Marana, a 15 km da Olbia. Borgo Marana ospiterà la base logistica, partenza, zona cambio e arrivo. Il weekend lungo di eventi a Golfo Aranci sarà inaugurato, sabato 30 ottobre, dai Campionati Regionali di Aquathlon, con l’assegnazione delle maglie di tutte le categorie. Il format prevede 2,5 km di corsa a piedi, 1 km a nuoto e altri 2,5 km di corsa. Lunedì 1 novembre è invece in calendario l'evento di Trail che dà la possibilità di cimentarsi su due distanze alternative: 12 km con 300 metri di dislivello positivo, 24 km con 520 metri di dislivello positivo.

