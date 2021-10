Basket su 2 ruote: il prossimo aprile finale europea -Prestigiosa iniziativa della Dinamo Banco di Sardegna

La partecipazione della Dinamo Lab all’Eurolega completa il quadro: ad oggi la Dinamo Banco di Sardegna è l’unico club in Italia ad avere tre squadre che, oltre a disputare il massimo campionato nazionale, calcano la ribalta europea. Un primato che riempie di orgoglio la società, il main sponsor Banco di Sardegna, da oltre trent’anni al fianco dei giganti, e tutta l’isola, rappresentata al meglio nei principali palcoscenici italiani ed europei. L’organizzazione della Final Eight di Eurolega rappresenta un importante step per il club del presidente Stefano Sardara che riporta il grande basket in carrozzina europeo sull’isola: un evento che rappresenterà una grande festa per il basket e il riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni. F8.





La Final Eight si svolgerà con le otto squadre qualificate divise in due gruppi da quattro: le partecipanti si affronteranno in un girone all’italiana in cui le vincenti disputeranno scontri diretti per la finale, in agenda il 24 aprile, mentre le altre si affronteranno per la qualificazione dal 3° all’8° posto. Le sfide si divideranno tra il campo del PalaSerradimigni e il Palazzetto di Sorso, già quartier generale della Dinamo Lab dalla passata stagione: si partirà giovedì 21 aprile, con il primo turno di sfide completate nella giornata di venerdì. Semifinali in agenda sabato 23 e finalissima domenica 24.

Sassari, Sorso e la Sardegna come palcoscenico del grande basket europeo: sarà la Dinamo Lab Banco di Sardegna la società che organizzerà la Final Eight di Wheelchair Basketball Euroleague. Dal 21 al 24 aprile 2022 le otto migliori squadre continentali si affronteranno sul parquet del PalaSerradimigni e del Centro Polivalente di Sorso per eleggere la regina d’Europa del basket su due ruote. Il club di via Roma si è candidato in estate per ospitare uno dei più importanti eventi sportivi del basket in carrozzina che vedrà affrontarsi le migliori squadre provenienti dai gironi di qualificazione: la società ha messo a disposizione il suo lungo curriculum nelle massime serie e nelle competizioni europee, unito alla logistica biancoblu con tutti i reparti al servizio della IWBF. La conferma è arrivata nella giornata di domenica e la Dinamo Lab Banco di Sardegna prenderà parte per la seconda volta nella sua storia alla competizione continentale.