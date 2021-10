L'Amatori Rugby Alghero si rinforza con un giovane talento

Nel 2020 è stato eletto miglior flanker del campionato australiano dei College, disputato con il St Edmund College di Canberra. “Quello di Lo Pilato è il primo degli innesti che stiamo mettendo in atto in questi giorni, per integrare una rosa che era carente in alcuni ruoli in relazione agli obiettivi che ci siamo posti per questa stagione. Andre è un flanker giovane, ma che ha avuto una formazione di alto livello con i Brumbies, e che sono certo darà un notevole contributo al potenziamento del nostro pacchetto di mischia” dichiara il General Manager, Gino Troiani – “Tenendo conto del suo status di cittadino italiano, penso che Lo Pilato potrebbe avere, nel breve termine, un profilo interessante anche per le nostre nazionali U20 ed U23.





L'ufficio stampa dell'Amatori segnala poi nel dettaglio il profilo del nuovo acquisto: Andre Francis Lo Pilato, nato a Canberra (AUS) il 15.marzo del.2002, nazionalità: Italiana, altezza: 189cm,peso: 100kg. Curriculum della sua attività sportiva: Brumbies U19s (2021),Brumbies U18s (2020), St.Edmund College (2020), Brumbies U16s (2017).

Nuovo acquisto per l’Amatori Rugby Alghero: Andre Lo Pilato nel ruolo di flanker Nato in Australia, ma con passaporto italiano, Andre Lo Pilato è proveniente dall’Accademia U19 dei Brumbies; è perfetto per il suo ruolo in mischia, grazie ad una buona esperienza sportiva, maturata sin da giovanissimo nelle diverse categorie giovanili della franchigia australiana. Lo Pilato è un giocatore versatile e con un’eccellente preparazione fisica, veloce e dotato di tutte le caratteristiche necessarie ad un giocatore nella sua posizione.