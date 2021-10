Peccenini chiude il cerchio a Portimao nel finale di Le Mans Cup

Il prossimo weekend la sfida si rinnova in Portogallo sulle “montagne russe” dell’Autódromo Internacional do Algarve, gran finale dove il team diretto da Stefano Turchetto andrà a caccia di conferme e di un solido risultato ritrovando in equipaggio con Peccenini il giovane driver irlandese Cian Carey al volante della Duqueine D08 motorizzata Nissan della classe LMP3. In tutto sono 31 (ben 27 le LMP3) le vetture al via sui 4684 metri di Portimao. Venerdì alle 14.30 (orario italiano come i successivi) si entra nel vivo del weekend con la prima sessione di prove libere, mentre alle 19.20 è il turno dei piloti bronze impegnati nel test dedicato. Si prosegue sabato alle 11.40 con la FP2 e alle 17.20 via alle qualifiche che decideranno la griglia di partenza. Semaforo verde per la gara di due ore domenica alle 10.25 con diretta live su www.lemanscup.com.





Peccenini dichiara in vista del “sipario” portoghese: “A Portimao ho corso nel 2017 in monoposto. Un circuito bello da guidare ma tosto nelle bagarre e quindi pur trattandosi di gare lunghe la qualifica sarà importante. Così come la strategia in gara, ma in primis c’è da indossare di nuovo il casco e mettere a punto il prototipo. Non vedo l’ora! Siamo carichi anche perché dopo più di un mese la nostalgia della pista si fa sentire. Sono allenato, pronto e motivato e con la squadra dobbiamo fare bene, perché in fin dei conti quest’anno l’unica gara filata via ‘liscia’ è stata Monza. Il nostro potenziale è più alto, l’obiettivo deve essere quello di superare la nostra miglior performance stagionale e coronare con un prezioso risultato un’annata importante che confidiamo possa rivelarsi un saldo trampolino di lancio nel futuro”.

L’obiettivo è concludere al meglio la stagione 2021 della Michelin Le Mans Cup e alimentare il sogno delle gare endurance in ottica 2022. È questo lo spirito con il quale Pietro Peccenini e la TS Corse affronteranno il weekend del sesto e ultimo appuntamento con la serie internazionale endurance promossa dall’ACO Le Mans, di scena da venerdì 22 a domenica 24 ottobre sul circuito di Portimao. Il grintoso pilota milanese, unico italiano al via tra i prototipi e sempre pronto a mettersi in gioco, è reduce dalla convincente prova del mese scorso su un altro dei circuiti più impegnativi e spettacolari del campionato, quello belga di Spa, dove l’alfiere della scuderia lombarda ha messo a segno la miglior qualifica stagionale con partenza dalla quarta fila e un ottimo ritmo in gara.