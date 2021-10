Sport Tigri Baseball Alghero fucina di giovani talenti: Simone Simula convocato al raduno nazionale

Ancora una nuova convocazione in nazionale under 12 per i giocatori delle squadre giovanili delle tigri baseball di Alghero . Simone Simula classe 2010 è stato selezionato per il raduno della nazionale italiana di categoria che si terrà ad Anzio (Roma) il giorno 24/ottobre 2021. Simone ottimo giocatore polivalente, specializzato nei ruoli di lanciatore, ricevitore e seconda base, proviene dal vivaio della società Olbia Rockets cresciuto con i tecnici Litarru e Spanu ed attualmente in prestito alla società algherese già da due anni , dove è cresciuto tecnicamente facendo esperienza anche in Europa con l torneo internazionale di Praga nel 2019. Questa è la seconda volta che il giovane atleta viene selezionato per la nazionale Italiana e adesso che ha raggiunto la necessaria maturità tecnico agonistica sicuramente si darà da fare per raggiungere gli obiettivi per la partecipazione agli europei e ai mondiali under 12, seguendo le orme dell’ altro algherese George Greene. Grande la soddisfazione delle due società Tigri e Rockets che investono molto nel settore giovanile e da alcuni anni ormai partecipano al progetto anno zero anche con la società Catalana per aumentare gli orizzonti sportivi nel Nord Sardegna.