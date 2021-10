Sport Otto runners della Alghero Marathon alla Corsa in Rosa di Sassari

C'era un messaggio nobile da lanciare contro la violenza sulle donne e gli atleti dell' Alghero Marathon avevano così un motivo in più per essere presenti alla Corso in Rosa disputata a Sassari. I runners catalani si sono tinti di rosa e hanno partecipato all’evento sassarese con otto tesserati. Angelo Tiloca ha percorso i 6km in 23’12 centrando la sesta posizione assoluta maschile nonché il secondo gradino del podio SM40. Secondo posto anche per Giulio Sanna (31’41) tra gli SM65. Presenti alla Corsa in Rosa Luigi Pisanu (26’29, 4°SM50), Giacomo Carboni (26’34, 6°SM45), Fabrizio Zara (26’56, 5°SM), Roberto Flore (29’40, 8°SM45), Flavio Cherchi (30’35, 6° SM35) e Marcello Carboni (32’37, 10°SM55). La Corsa in Rosa è stata la prima prova del campionato provinciale Uisp di corsa su strada 2021/2022. Fine settimana di gare provinciali al Caocci di Olbia con il primo trofeo Pier Giacomo Milillo organizzato dall’Atletica Olbia per onorare la memoria di un amatore della corsa su strada scomparso poco più di un anno scorso. Doppio successo per il portacolori dell’Alghero Marathon Andrea Marras che ha vinto nelle due gare esordienti (50 metri e vortex). Segnaliamo, infine, che chiunque si voglia avvicinare al running le uscite del gruppo corsa sono nelle mattine del sabato e domenica con appuntamento al porto (inizio pista ciclabile) alle ore 8.