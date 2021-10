Un altro pareggio per il Tennistavolo Sassari

Doppia vittoria di Tonino Pinna contro Marco Tiloca e Maurizio Muzzu, e doppietta pure per Abayomi Segun Olawale contro Fabio Costantino e Marco Tiloca. Il quinto successo porta la firma di Luca Baraccani contro Maurizio Muzzu. Rocambolesca la vittoria della C1 maschile nel girone O. Il Tennis Tavolo Sassari ha riscattato la sconfitta nel turno inaugurale espugnando per 5-4 il campo dell'Eos Roma Zefiro. La formazione sassarese è partita fortissimo portando sul 4-1 grazie ai successi di Luca Pinna (su Emanuele D'Angelo e Ivan Riggi) e Marcello Pinna (su Emanuele D'Angelo e Andrea Marcolini). Poi la reazione veemente di Roma che ha vinto tre incontri di seguito portandosi sul 4-4 Nel nono e decisivo match Luca Pinna è anche partito male contro Andrea Marcolini, perdendo il primo set (3-11) ma è cresciuto nel secondo e chiuso 3 set a 1 senza lasciare alcun punto all'avversario nell'ultima frazione di gioco

La squadra nel secondo turno della A2 maschile impatta 3-3 sul campo della ASD Creative Call TT Stella del Sud di Napoli. Il match è iniziato in salita: Luigi Rocca ha sconfitto 3 set a 1 Marco Poma, che pure aveva cominciato bene vincendo il primo set. Pronto riscatto della squadra sassarese con Ganiyu Ashimiyu che non ha lasciato scampo ad Alessandro Di Marino vincendo 3-0 anche se il secondo set è stato combattutissimo e il pongista del Tennis Tavolo Sassari si è imposto 16-14. Il vantaggio lo ha conquistato Marco Sinigaglia battendo 3-1 Mayowa Banji Babatunde. Sul 2-1 la formazione di coach Mario Santona ha pregustato il doppio vantaggio quando Ganiyu Ashimiyu ha vinto i primi due set contro Luigi Rocca, ma l'atleta della squadra di casa ha saputo recuperare e vincere seppur a stento tre set di fila. All'opposto il quinto duello della giornata: Mayowa Banji Babatunde si è portato sui due set a zero nei confronti di Marco Poma, che ha avuto una grandissima reazione e ha ribaltato la gara vincendo 3-2. Nell'ultimo match Napoli ha pareggiato con un secco 3-0 su Marco Sinigaglia. Le altre squadre – Ha concesso il bis pure la B2 maschile, ma in questo caso si tratta di un altro successo: dopo il 5-1 sulla Muraverese, un rotondo 5-0 sul campo di Alghero contro l'Asd Il Cancello.