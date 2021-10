La Dinamo espugna Treviso - Demis Cavina: "Abbiamo ampi margini di miglioramento"

Akele sblocca i padroni di casa dopo oltre 3’, controbreak di 6 lunghezze con Russell e Sims: l’alleyop dell’asse play-pivot dice sorpasso Treviso 10-9. Non ci sta la Dinamo che con Melowulu e Battle firma il controsorpasso e chiude il primo quarto 12-13. È David Logan il protagonista della seconda frazione: nella prima da ex al PalaVerde il Professore infila 7 punti che siglano il break isolano del +8 con la bomba di Treier che dice 17-25. Reazione trevigiana che bombarda dall’arco: dopo aver tirato con 1 su 8 i padroni di casa infilano 6 bombe con Dimsa, Bortolani e Russell. I liberi di Bortolani firmano il +3 dei veneti e alla seconda sirena è 38-35 per Treviso. La Dinamo approccia bene al secondo tempo: i giganti entrano in campo con la giusta dose di aggressività e cinismo. Il Banco piazza un break di 11-0: apre le danze Gentile, lo segue un super Jason Burnell che firma 9 punti nella terza frazione. Blackout di Treviso, coach Menetti chiama minuto sul 38-46. Reazione dei padroni di casa che si sbloccano con Bortolani a tre, ancora JB a condurre gli isolani e scrivere il +9 (41-50). La Nutribullet alza l’intensità e gioca sul filo della tensione riuscendo ad accorciare le distanze.





Con 5 punti della coppia Sokolowski e Akele Treviso si riporta a contatto e chiude la terza frazione 48-53. I padroni di casa si prendono l’inerzia con la bomba di Casarin del -2, la schiacciata di Jones scrive la parità a quota 53 e coach Cavina chiama minuto. Logan a sbloccare i giganti, il Professore viene comminato con un tecnico per protese e Ryssell non sbaglia a cronometro fermo per il +1. Contropiede isolano con Jason Burnell a scrivere il 56-57, ormai in doppia cifra. Controsorpasso di Russell, timeout Dinamo. David Logan sblocca i suoi punendo dall’arco con la sua proverbiale freddezza, allunga il break Clemmons e stavolta è coach Menetti a chiamare minuto sul 58-62. Treviso si riprende l’inerzia con canestro and one di Jones e il contropiede di Sokolowski su persa di Clemmons (63-62) a 2’ dalla fine. Canestro dall’alto coefficiente di difficoltà di Jason Burnell per il 63-64, dall’altra parte del campo Bortolani fa 0 su 2 in lunetta. Sokolowski monetizza il tecnico per proteste di Bendzius e scrive il 64 pari, ma il Banco non di sta. Liberi per Burnell che fa 1/ 2 ma è David Logan a decidere la partita con la bomba a 6’’: esplode la gioia dei giganti che conquistano due punti fondamentali, il Professore replica a fil di sirena e al PalaVerde finisce 64-71.



Treviso Basket - Dinamo Banco di Sardegna 64-71

Parziali: 12.-13; 26-22; 10-18; 16-18.

Progressivi: 12-13; 38-35; 48-53; 64-71.

Treviso. Russell 13, Faggian, Bortolani 8, Imbrò, Casarin 5, Chillo 3, Sims 4, Sokolowski 11, Dimsa 3, Jones 7, Akele 10. All. Max Menetti

Assist: Russell (6) - Rimbalzi: Akele (9)

Dinamo. Sanna, Logan 22, Clemmons 10, Gandini, Devecchi, Treier 3, Burnell 14, Bendzius 2, Mekowulu 8, Gentile 4, Battle 8, Borra . All. Demis Cavina

Assist: Clemmons (4) - Rimbalzi: Mekowulu (11)



Le parole di coach Demis Cavina

Il commento nel post partita di coach Demis Cavina: “Innanzitutto parlo di Treviso una squadra di cui conosciamo benissimo le caratteristiche e temevamo per tanti aspetti, in primis per la qualità dei giocatori la connessione da tanto tempo e il fatto di aver iniziato bene la stagione con la qualificazione in Basketball Champions League. La vittoria ha un volto bellissimo per noi, perché arrivata con un avversario che rispettiamo tantissimo; una vittoria che è arrivata dopo un autentico tour de force: in queste due settimane abbiamo girato tantissimo, ci siamo allenati poco e purtroppo abbiamo avuto risultati negativi.





Questa partita valeva tanto e sono contento che l’abbiamo giocata con questa intensità e con questa continuità: perché avevamo giocato a sprazzi con Tenerife, fatto un buon quarto a Ludwigsburg e disputato un gran secondo tempo con Reggio Emilia ma non eravamo mai stati capaci di giocare 40’ con continuità. E una squadra nuova come la nostra aveva bisogno di questa vittoria per capire come si fa a vincere anche su un campo come questo in trasferta, questa può essere la vittoria che ci dà la fiducia in quello che stiamo facendo, pur consapevoli che a livello di gioco siamo ancora lontani da quello che è il nostro target ma che con questa intensità e questa connessione, sbagliando anche insieme, abbiamo ampi margini che proveremo a raggiungere in questa settimana in cui possiamo lavorare con più tranquillità”.