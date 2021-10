Sport Cagliari: finalmente la prima vittoria in campionato - 3 a 1 in casa contro la Sampdoria

Il Cagliari era chiamato a vincere dopo la pausa delle nazionali. Mazzari, ieri in conferenza stampa, aveva detto che il campionato iniziava oggi. I rossoblu ce l’hanno fatta. Finalmente è arrivata la prima vittoria per 3 a 1 contro la Sampdoria. Il primo tempo comincia con i rossoblu votati all’attacco e sostenuti attivamente dal pubblico. Riuscendo a segnare una rete con Joao Pedro dopo soli 4’. Goal convalidato dopo un paio di minuti dal controllo del var per una sospetta posizione di fuorigioco di Keita che ha servito con un cross il pallone a Joao Pedro. La Sampdoria dopo qualche minuto di confusione al 10’ minuto va vicino al pareggio con una conclusione precisa di Candreva che si stampa sul palo destro della porta difesa da Cragno. La partita, con il passare dei minuti, si fa nervosa. La Sampdoria attacca e i rossoblu che sembrano già sulle gambe soffrono difendendosi strenuamente. Il primo tempo si conclude senza troppe emozioni con le due squadre alla pari. Dopo tre minuti di recupero i rossoblu vanno a riposo in vantaggio. Il secondo tempo inizia come il primo con il Cagliari subito aggressivo. La Sampdoria è sempre sul pezzo e risponde colpo su colpo, andando vicino al pareggio con Gabbiadini intorno al 48’. I rossoblu invece vanno vicini al raddoppio al 68’ con una conclusione ravvicinata di Keita. Al 73’ i rossoblu trovano il raddoppio con un destro da fuori area all’incrocio dei pali di Caceres grazie anche ad una deviazione di un giocatore sampdoriano. La Sampdoria reagisce e riesce con un goal di testa a segnare la rete del 2 a 1 all’82’. I doriani vanno vicini al pareggio all’88’ con un colpo di testa di Colley. Al 91’ Cragno para un tiro ravvicinato di Caputo salvando il risultato. Dopo 4’ di recupero e di sofferenza al 94’ Joao Pedro segna il 3 a 1 che conclude la gara. I rossoblu vincono la prima partita di campionato. Ora è tempo di continuare a lavorare per raggiungere l’agognata salvezza il prima possibile. La prossima partita sarà il 24 ottobre all’Artemio Franchi di Firenze.