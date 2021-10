Alghero: grande prestazione della Mercede Basket - Al PalaCorbia battuta la Dinamo2000

Nel II quarto alle sfuriate di Mastrovito e Brembilla rispondono Martinez Kaleva ed Usai e grazie a loro la Mercede si aggiudica il quarto col parziale 17-11, andando al riposo lungo sul 32-30. Come nell' I giornata è il III quarto (parziale di 21-11) quello in cui la Mercede scava in piccolo solco che la separa dalle avversarie. Sale in cattedra Mitreva, coadiuvata da Kozhobashiovska, Solinas ed Obinu, mentre la solita Mastrovito non basta alle sassaresi. Si arriva all'ultima pausa sul 53-41 per la Mercede. Nel quarto quarto (parziale 19-16) Mitreva continua il suo show personale (tre triple per lei), la 2005 Eleonora Zoncu realizza i suoi primi due punti in Serie B e la Mercede controlla ed allunga fino al rientro finale della Dinamo2000 che però non ha più energie per ricucire lo strappo. MVP di giornata Tijana Mitreva, che con 24 punti e 5 triple nel III e IV quarto ha messo in sicurezza il risultato.





Risultato finale, 72-57 e Dinamo2000 raggiunta in classifica. Rispetto alla prima giornata si è visto qualche timido miglioramento, anche se la squadra può sicuramente dare di più, però coach Monticelli è molto soddisfatta per l'applicazione delle sue ragazze e, soprattutto, per la tenuta mentale avuta ieri.





TABELLINI MERCEDE: Zoncu Eleonora 2, Scarpa Claudia, Tiburcio Martinez Carla 5, Mitreva Tijana 24, Kozhobashiovska Ivona 14, Kaleva Anastasia 14, Solinas Marta 6, Usai Valentina 5, Zinchiri Sara, Obinu Chiara 2, Masnata Laura, Migoni Chiara. Coach: Manuela Monticelli DINAMO2000: Saba 1, Sechi, Mastrovito 21, Perantoni 2, Carta 4, Sanna Giulia 1, Sanna Paola 8, Brembilla 11, Tanda 5, Rassu 4, Serra. Coach: Emanuele Rotondo, vice Anselmi.

Una partita che ha rispettato tutte le premesse: spigolosa, complicata, ma alla fine chiusa con una vittoria. Primo quarto contratto, con la Dinamo2000 che parte forte portandosi subito sul 6-0, grazie a Brembilla, Sanna e soprattutto Mastrovito che nel secolo I quarto realizza dieci dei 21 punti finali. Kaleva Mitreva e Solinas tengono in scia la Mercede, mentre Martinez entra per limitare Mastrovito ed il I quarto si conclude sul 19-15 per la Dinamo2000.